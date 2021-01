Tổ chức bầu cử đảm bảo bình đẳng, thực sự là ngày hội của toàn dân

Ngày 20.1, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ thị nêu rõ, cuộc bầu cử tổ chức trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu những đại biểu ưu tú, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương mình ở HĐND các cấp.

Hướng đến nâng cao nhận thức trong toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, nội dung và yêu cầu của cuộc bầu cử lần này, về cơ cấu, tiêu chuẩn của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử, để Nhân dân nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ của mình, tự giác tham gia đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt từng bước của cuộc bầu cử ở địa phương; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác bầu cử ở cơ sở, nhất là việc lập và niêm yết danh sách cử tri, xác định hợp lý các khu vực bỏ phiếu, lựa chọn người có uy tín, chuyên môn, thạo việc để thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử... đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, những khu vực nhạy cảm dễ xảy ra cháy nổ; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương; tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử...

Theo Chỉ thị số 03/CT-UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các quy định hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về công tác bầu cử.