Tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm

(QNO) - Ngày 24.12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 22/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo nhân dân đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm: Ảnh: P.THẢO - Đ.NGUYÊN

Đảm bảo tết đến với mọi người, mọi nhà

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2021; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo tết đến với mọi người, mọi nhà.

Tiếp tục phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức thực hiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Trong đó chú trọng các nội dung chăm lo tết theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt và kịp thời các chế độ đối với đối tượng chính sách, người có công cách mạng, gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng thiệt hại do bão, lũ lụt, sạt lở đất gây ra... đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều đón tết đầm ấm, vui vẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân, dịch tả lợn châu Phi. Theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai; có các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ. Tăng cường công tác quản lý lâm sản, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo chỉ thị, việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phải đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng đơn vị, địa phương với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết lãnh đạo các cấp; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào hoạt động chúc tết trái quy định. Tập trung kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm tết.

Kiểm tra cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người nghèo, các hộ dân tái định cư các dự án thủy điện, vùng bị thiệt hại do bão, lũ lụt, sạt lở đất thời gian qua... đảm bảo tốt các vấn đề về an sinh xã hội trên địa bàn, lưu ý dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.



Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ tết; tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội xuân, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí gắn với công tác tuyên truyền các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân trong dịp tết. Trong đó, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các chương trình, hoạt động kích cầu tiêu dùng, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa kịp thời, đa dạng đến với nhân dân, nhất là các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do bão lũ, sạt lở.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Tham mưu xử lý chi lương, các khoản trợ cấp và thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đáp ứng đầy đủ các điều kiện phục vụ các nhu cầu chính đáng của nhân dân trong tỉnh trong dịp trước, trong và sau tết. Triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông; chuẩn bị tốt các điều kiện, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, các loại trò chơi nguy hiểm; kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy. Triệt phá các ổ, nhóm buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan... Tăng cường quản lý an toàn hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy; chỉ đạo sửa chữa, khắc phục kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng do ảnh hưởng mưa lũ, sạt lở.

Tăng cường các phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trong dịp tết, đặc biệt là các vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng bị thiệt hại do bão, lũ lụt, sạt lở đất; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc niêm yết giá vé, bán vé, tăng giá vận tải vào những ngày cao điểm trong dịp tết; đảm bảo các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các nhiệm vụ tồn đọng trước tết, ổn định tình hình ngay sau thời gian nghỉ tết; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán.