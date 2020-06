Trả lời cử tri về lĩnh vực giáo dục

UBND tỉnh vừa có báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX về vấn đề giáo dục.

- Cử tri Núi Thành đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện đáp ứng nhu cầu giáo dục tại địa phương. Hiện nay lượng công nhân làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) Bắc Chu Lai và KCN Tam Hiệp khá đông, dẫn đến số lượng học sinh tăng nhanh, nhất là đối với bậc mầm non.



Theo UBND tỉnh, Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8.8.2019 của Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 yêu cầu “Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục; đề xuất quy hoạch và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, lớp mầm non, phổ thông; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các lớp, nhóm lớp trẻ, mẫu giáo độc lập tư thục và trường mầm non ở các địa bàn có khu công nghiệp” và theo phân cấp quản lý, việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học (mầm non, tiểu học, THCS) trên địa bàn thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Phòng GD-ĐT tổ chức khảo sát tình hình trẻ trong độ tuổi, dự báo quy mô phát triển giáo dục trên địa bàn huyện trong những năm học tiếp theo và chủ động xây dựng đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp học theo nhu cầu giáo dục địa phương để có kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập đáp ứng nhu cầu của địa phương và theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp đề xuất, làm việc với Sở GD-ĐT để xem xét giải quyết hoặc trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

- Cử tri Phước Sơn đề nghị chi trả chế độ, chính sách cho học sinh qua kênh Phòng GD-ĐT huyện nhằm đảm bảo tính kịp thời, đúng thời gian quy định.

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 270/TB-UBND ngày 6.8.2019 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH về công tác giảm nghèo, xuất khẩu lao động và những vướng mắc trong thực hiện Đề án chi trả gói trợ giúp xã hội qua hệ thống bưu điện. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện lập hồ sơ, danh sách, quy định thời gian cụ thể các trường gửi danh sách đối tượng nhận chế độ lên Phòng GD-ĐT để phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, làm cơ sở để bưu điện thực hiện chi trả chế độ tiền ăn, tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh kịp thời, đúng đối tượng và thời gian quy định.

- Cử tri TP.Hội An đề nghị đưa các đối tượng trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên người Hoa ra khỏi diện thụ hưởng theo Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh vì hiện nay đời sống kinh tế của người Hoa đã được cải thiện đáng kể.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chế độ đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 (gọi tắt là Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND). Như vậy, trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đảm bảo điều kiện tại Điều 2 sẽ được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 50, mà không phụ thuộc vào thành phần người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Giao Sở GD-ĐT tiếp thu ý kiến cử tri để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện trong giai đoạn đến đảm bảo phù hợp, hiệu quả.