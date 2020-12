Trả lời kiến nghị cử tri về tài nguyên, thông tin truyền thông

UBND tỉnh đã có văn bản trả lời cụ thể kiến nghị của cử tri huyện Nam Trà My về tài nguyên, thông tin truyền thông trong các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị có kế hoạch kiểm tra, đánh giá lại việc thuê môi trường rừng trồng sâm của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã Trà Linh (hiện nay diện tích thuê lớn nhưng sử dụng để trồng sâm thì quá ít); đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng xác định lại vị trí cụ thể tránh việc chồng lấn diện tích đất với người dân đang canh tác.

Liên quan đến các nội dung trên, UBND tỉnh cho hay, hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trà My có 10 tổ chức, doanh nghiệp, lập hồ sơ thuê môi trường rừng, đã được UBND tỉnh phê duyệt Phương án cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh. Tổng diện tích cho thuê: 244,42ha; số lượng cây sâm đã trồng 651.919 cây, diện tích là 25,7ha, chiếm 11% diện tích. Diện tích thuê môi trường rừng được phê duyệt lớn nhưng sử dụng trồng sâm ít có nhiều nguyên nhân. Đơn cử: quy định diện tích thực trồng chỉ bằng 30% diện tích được giao; phân kỳ đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh (phân kỳ đầu tư cho 10 năm đầu); phần lớn các dự án trồng sâm là giai đoạn đầu thực hiện dự án nên tiến độ trồng sâm chưa cao.

Theo kế hoạch, trong quý IV-2020, Sở NN&PTNT sẽ kiểm tra, đánh giá hàng năm việc thuê môi trường rừng để trồng sâm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đơn vị trồng sâm không đúng theo phương án được duyệt; xác định lại các vị trí chồng lấn đất với người dân canh tác. Vì vậy, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Nam Trà My hướng dẫn cử tri khi phát hiện các vị trí chồng lấn đất với người dân canh tác, hoặc sai phạm của các đơn vị trồng sâm không đúng theo phương án được duyệt, phản ánh trực tiếp, kịp thời về cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để được giải quyết.

Về đề nghị tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện (18/35 thôn chưa được phủ sóng điện thoại di động), UBND tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn Nam Trà My có 23 trạm BTS của 4 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile; có 10 xã/10 xã có sóng thông tin di động 3G, 4G. Việc đầu tư hạ tầng viễn thông là do doanh nghiệp viễn thông đầu tư theo kế hoạch phát triển kinh doanh và phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. UBND tỉnh đã có đề nghị chương trình phát triển hạ tầng viễn thông công ích theo chương trình của Bộ TT-TT từ nguồn vốn của Quỹ Viễn thông công ích. Tuy nhiên hiện nay, Bộ TT-TT vẫn chưa triển khai. Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở TT-TT tiếp tục tập trung kêu gọi các doanh nghiệp viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông ở các huyện miền núi. Cụ thể đối với huyện Nam Trà My hiện nay đã đầu tư 2 trạm BTS tại xã Trà Vinh và Trà Cang. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2020 sẽ đầu tư thêm 4 trạm BTS để phủ sóng di động đến các thôn, bản.

Trước kiến nghị của cử tri về việc hạ thế điện lưới quốc gia tại khu dân cư Tăk Rối, thôn 3, xã Trà Tập nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh nêu rõ: Hạng mục đầu tư cấp điện cho khu dân cư Tăk Rối đã được đưa vào đầu tư trong dự án cấp điện nông thôn Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2020 (Quyết định số 1422/QĐ-UBND và 1423/QĐ-UBND ngày 15.5.2019 của UBND tỉnh). UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương triển khai thực hiện dự án.