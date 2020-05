Triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19: Khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng

(QNO) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nêu rõ quan điểm như vậy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 diễn ra sáng nay 8.5. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 cũng đã báo cáo kết quả phòng chống dịch thời gian qua.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 diễn ra hôm nay 8.5, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về công tác cán bộ của tỉnh. Ảnh: N.Đ

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 9.4.2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15 ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng lúc này.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ủy quyền cho các địa phương xét duyệt danh sách đối tượng nhằm kịp thời hỗ trợ theo đúng tiến độ và thời gian quy định. Đây là công việc rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, không để xảy ra sai sót, phức tạp, đảm bảo đúng đối tượng.

Đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội, theo báo cáo của UBND tỉnh, khu vực thương mại, dịch vụ bị tác động nhiều nhất, nhất là các ngành vận tải, lưu trú, du lịch, bán lẻ, nhà hàng, hoạt động giải trí. Nhóm thương mại, dịch vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình suy giảm do dịch bệnh hiện chiếm khoảng 32,61% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh bị hạn chế làm gián đoạn nguồn cung, do vậy ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp bia rượu, nước giải khát, may mặc, chế biến - chế tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2020 giảm 25,4% so với cùng kỳ và giảm ở hầu hết các nhóm ngành lớn như ngành công nghiệp chế biến - chế tạo giảm 25,3%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 32,7%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 18,5%, dự kiến các dự án mới khó sớm đưa vào hoạt động.

Hoạt động của một số doanh nghiệp lớn tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Khu công nghiệp Tam Thăng, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc... đang hoạt động ở mức cầm chừng. Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng, một bộ phận quản lý và kỹ thuật viên người nước ngoài chưa thể quay lại vị trí làm việc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, dẫn đến thời gian giao hàng cho khách bị kéo dài, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và giảm so cùng kỳ, trong 4 tháng đầu năm thu 6.016 tỷ đồng, giảm 34% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 4.735 tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm và giảm 31%, một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong tổng thu nội giảm mạnh. Khả năng thu nội địa trên địa bàn tỉnh chỉ đạt khoảng 70% so với dự toán.

Nêu ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 đề ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, cần tiếp tục tuyên truyền và chủ động trong công tác phòng chống dịch. Các ngành, địa phương chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng lĩnh vực cụ thể, chủ động tiết kiệm kinh phí để tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, bù đắp hụt thu ngân sách.

Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng; đẩy mạnh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình đưa vào sử dụng thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh; tổ chức tốt các giải pháp phòng chống dịch cùng với phát triển kinh tế - xã hội.