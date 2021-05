[Trực tiếp] - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(QNO) - Hôm nay 23.5, cùng với cả nước, hơn 1,17 triệu cử tri Quảng Nam tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.532 khu vực bỏ phiếu. Từ sáng sớm trên khắp nẻo đường, cử tri nô nức đi bầu lựa chọn các đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Cử tri Quảng Nam sẽ bầu chọn 7 người trong tổng số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu chọn 57 người trong tổng số 91 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ở cấp huyện, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa mới được bầu theo luật định là 565 người, trong số 920 ứng cử viên. Ở cấp xã, tổng số đại biểu HĐND xã khóa mới được bầu theo luật định là 5.337 người, trong số 8.858 ứng cử viên.

Sáng nay 23.5, qua rà soát của Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 1.175.210 cử tri đi bầu cử tại 1.532 khu vực bỏ phiếu; trong đó, cử tri nữ là 599.576 người. Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh là 1.175.210 người; 1.172.883 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.161.322 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

* Đúng vào lúc 6 giờ 30, hơn 1.230 cử tri khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) chính thức bước vào ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phóng viên Alăng Ngước có mặt tại đây tường thuật: Ngay từ sáng sớm, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có mặt động viên lực lượng phục vụ, kiểm tra lần cuối các khâu trước giờ khai mạc. Đồng chí Phan Việt Cường cũng tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh).

Ông Phạm Đức Nguyện - Bí thư Chi bộ khối phố Hòa Nam cho biết, khối phối rất vinh dự khi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia bỏ phiếu tại địa phương. “Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội toàn dân, nhiều tháng qua, chính quyền địa phương tổng lực triển khai các nhiệm vụ gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19” - ông Nguyện nói.

Khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh) bố trí máy sát khuẩn tự động phục vụ cử tri phòng chống dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm bầu cử số 6, ngoài phân luồng lối đi, trước khi vào khu vực bỏ phiếu, tất cả cử tri đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách theo đúng quy định phòng chống dịch bệnh. Các lực lượng làm nhiệm vụ cũng được trang bị tấm chắn giọt bắn, đảm bảo an toàn.

Lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 6 (khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh). Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bỏ lá phiếu đầu tiên.

Những lá phiếu đầu tiên đã được cử tri bỏ vào hòm phiếu, ai cũng tươi vui, phấn khởi sau khi tự mình chọn lựa người đại biểu xứng đáng. Do thời tiết nắng nóng, tại điểm bỏ phiếu, địa phương đã dựng rạp và bố trí đầy đủ nước uống phục vụ cử tri.





* Đúng 6 giờ 30 phút, Tổ bầu cử số 7 (khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Những cử tri đầu tiên tham gia bầu cử tại khối phố Mỹ Thạch Tây (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Phóng viên Nguyễn Đoan tường thuật trực tiếp tại điểm bỏ phiếu cho biết, dự khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên có các đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa IX); Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng 20 cử tri đại diện cho 735 cử tri của khối phố Mỹ Thạch Tây.

Đồng chí Nguyễn Chín - đại diện lãnh đạo tỉnh bỏ lá phiếu đầu tiên.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 5 (nhà văn hóa khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), phóng viên Nguyễn Vinh Anh có mặt tại đây cho biết: Trước 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu này, hơn 1.590 cử tri toàn phường sẽ đi bầu cử.

Đúng 6 giờ 25 phút, lễ khai mạc bầu cử tại khối phố Mỹ Thạch Bắc bắt đầu. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; ông Vũ Ngọc Hoàng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo TP.Tam Kỳ, phường Tân Thạnh dự lễ khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn, sau đó các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng cử tri trực tiếp bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân.

Theo quan sát của phóng viên, cử tri thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch; được cán bộ, đoàn viên phường phát giấy hướng dẫn bầu cử đủ số lượng đại biểu từng cấp trước khi vào phòng bỏ phiếu. Công tác bỏ phiếu diễn ra trật tự, đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch.

* Phóng viên Thành Công tường thuật tại khu vực bỏ phiếu số 4 (khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ): Không khí thực sự như một ngày hội. Loa phóng thanh liên tục phát đi những thông điệp tuyên truyền, hướng dẫn về bầu cử. Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ đến dự lễ khai mạc và tiến hành bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4.

Đúng 7 giờ, lễ khai mạc diễn ra tại khu vực bỏ phiếu số 4. Khu vực bỏ phiếu số 4 có tổng cộng 878 cử tri. Nhiều ngày qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri thu xếp công việc để thực hiện quyền bầu cử của mình. Cử tri tham gia bầu cử khá trật tự, nghiêm túc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trò chuyện với cử tri tại điểm bỏ phiếu (khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ).

* Ngay từ sáng sớm, tất cả cử tri là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung đông đủ về khu vực bỏ phiếu số 12 (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) tại cơ quan Biên phòng tỉnh chờ thực hiện quyền bầu cử.

Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ sau lễ khai mạc, 100% cử tri tại điểm bỏ phiếu này đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình. Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh có 1 tổ bầu cử độc lập, đó là khu vực bỏ phiếu số 12 này; các đơn vị còn lại tham gia bầu cử ở các tổ bầu cử của địa phương nơi đơn vị đóng quân. Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung đảm bảo an toàn địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp bố trí phân công các ca trực để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền cử tri một cách đầy đủ.

* Từ thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), phóng viên Nguyễn Trọng Hoàng Đạo thông tin, tại khu vực bỏ phiếu số 4 (khối phố 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho cử tri đến bỏ phiếu đã chu tất. Nhiều cử tri đến khá sớm để thực hiện các khâu phòng chống dịch như sát khuẩn, đo thân nhiệt...

Khu vực bỏ phiếu số 4 (khối phố 4, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo anh ninh, phòng chống dịch Covid-19.

Tại khu vực bỏ biếu, Tổ bầu cử đã chuẩn bị một máy sát khuẩn tự động, 5 nhân viên y tế cùng các dụng cụ, vật tư y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt để phục vụ cử tri. Tất cả các cử tri đều phải hoàn tất các bước đúng trình tự mới được vào bỏ phiếu. Đồng thời, bố trí các hàng ghế có khoảng cách trên 2m để cử tri ngồi, đợi đến lượt bỏ phiếu. Đúng 7 giờ, sau lễ khai mạc, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên.

Cử tri được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu tại khối phố 4, thị trấn Hà Lam.

Tiếp theo, 1.594 cử tri khối phố 4 đã lần lượt bỏ phiếu, mỗi lượt bỏ phiếu đều thực hiện giãn cách từng người một.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4.

Cùng ngày, đồng chí Lê Trí Thanh đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại xã Bình Triều. Đồng chí Lê Trí Thanh đá giá cao công tác tổ chức bầu cử chu đáo, đầy đủ các lực lượng bảo vệ anh ninh, phòng chống dịch... Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu địa phương kiểm soát kỹ hơn về khâu khai báo y tế đối với cử tri đến bỏ phiếu.

* Đúng 7 giờ, cử tri khu vực bỏ phiếu số 8 (khối phố 5, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn) đã về tại nhà văn hóa khối phố để tiến hành bầu cử.

Ông Phạm Nên - Bí thư chi bộ Khối phố 5 cho biết, những ngày qua công tác bầu cử được Tổ bầu cử chuẩn bị hết sức chu đáo, nhất là phòng chống dịch.

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, Điện Bàn yêu cầu các tổ bầu cử chia cử tri thành nhiều nhóm bỏ phiếu các khoảng thời gian khác nhau và thực hiện giãn cách.

Khu vực bỏ phiếu số 8 cũng là nơi trước đó được thị xã Điện Bàn chọn làm điểm diễn tập bầu cử phòng chống dịch Covid-19 cho các địa phương khác trên địa bàn thị xã tham khảo, học tập kinh nghiệm. Cử tri khi đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 8 được phát một lốc sữa tươi, tổng cộng có 75 thùng sữa do một doanh nghiệp trên địa bàn khối phố ủng hộ.

Ông Ngô Thanh Hải - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Vĩnh Điện, trên địa bàn có 7.760 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 8 khu vực (thuộc 5 đơn vị bầu cử). Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, trước đó Ủy ban bầu cử phường đã thông báo đến các đơn vị bầu cử chia thời gian bỏ phiếu thành 5 đợt, mỗi đợt 200 cử tri.

Ủy ban Bầu cử xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, in pa nô màu các ứng cử viên cho cử tri dễ lựa chọn - một cách làm hay mới lạ.

Tại một số điểm bỏ phiếu thuôc 3 xã Gò Nổi (Điện Phong, Điện Trung, Điện Quang), Điện An, Điện Phước…, nhằm tạo điều kiện cho người dân đi làm sớm, Ủy ban bầu cử cũng đã linh động tổ chức khai mạc bầu cử từ 5 giờ 30 hoặc 6 giờ. Trong đợt bầu cử lần này, Điện Bàn có 169 điểm bầu cử với 169.609 cử tri đủ điều kiện đi bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

* Phóng viên Quốc Tuấn có mặt tại TP.Hội An, cho biết từ 6 giờ 30 phút, 72 tổ bầu cử trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức khai mạc trang trọng, đơn giản, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Toàn địa bàn thành phố có 73.415 cử tri. Người dân thành phố sẽ chọn 30 đại biểu từ 48 ứng cử viên vào HĐND thành phố.

Lực lượng y tế đo thân nhiệt cho cử tri tại phường Cẩm Phô.

Do trên địa bàn TP.Hội An còn 62 trường hợp F1, nên UBBC thành phố đã tổ chức cho các trường hợp này bỏ phiếu ngay tại khu cách ly tập trung là các trạm y tế xã Cẩm Thanh, phường Cẩm Châu. Đại diện Trạm Y tế phường Cẩm Châu thông tin, lực lượng y tế đã đem thùng phiếu đến từng phòng để 8 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại đây bỏ phiếu.

Mang thùng phiếu đến điểm cách ly tập trung để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Tại xã đảo Tân Hiệp, 2.174 cử tri cũng đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình. Thông tin từ UBBC TP.Hội An, đến 8 giờ sáng nay đã có khoảng 50% cử tri thực hiện bầu cử.



* Từ huyện miền núi Tây Giang, CTV Báo Quảng Nam - anh Briu Na cho biết đang có mặt tại khu vực bỏ phiếu thôn Tr'le (xã A Tiêng). Tại điểm này, mặc dù chỉ có 68 cử tri tham gia bầu cử nhưng lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, công tác phòng chống dịch được quan tâm chu đáo.

Cử tri thôn Tr'le giữ khoảng cách tại khu vực bỏ phiếu.

Đến với ngày hội, đồng bào Cơ Tu diện sắc phục truyền thống, ai cũng tươi vui, phấn khởi được tận tay bỏ những lá phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Công tác phòng dịch được quan tâm đặc biệt.

* Từ Bắc Trà My, PV Lê Thị Diễm Lệ của Báo Quảng Nam cho hay, tại khu vực bầu cử số 1 (thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn), các công đoạn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Tất cả cử tri đến điểm bỏ phiếu đều phải sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đảm bảo.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện quyền bầu cử tại nơi cư trú.

Đúng vào lúc 6 giờ diễn ra lễ chào cờ. Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự và thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. Ngay sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Quang - cử tri cao tuổi nhất và là người có uy tín của thôn Dương Hòa vinh dự trở thành người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử. Sau đó, 471 cử tri của thôn tiếp bỏ phiếu.

Cử tri Nguyễn Xuân Quang bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên vào thùng phiếu.

* Đúng vào lúc 6 giờ, tại điểm bỏ phiếu thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái (Phú Ninh), hàng trăm cử tri đã đến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái bỏ phiếu bầu cử.

Do là vùng nông thôn, người dân có thói quen dậy sớm, nên ngay từ sáng sớm đã có nhiều cử tri lớn tuổi đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử đã hướng dẫn mọi người tuân thủ quy tắc giãn cách. Tại đây, sáng nay có 1.208 cử tri sẽ đi bỏ phiếu.