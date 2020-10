(QNO) - Sáng nay 7.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi khảo sát di tích Cây Thông Một (phường Tân An, TP.Hội An) - địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và làm việc với UBND TP.Hội An cùng một số đơn vị liên quan về phương án tu bổ, tôn tạo di tích này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khảo sát di tích Cây Thông Một - địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã báo cáo phương án thiết kế, kiến trúc cảnh quan. Theo đó, công trình tu bổ, tôn tạo di tích Cây Thông Một sẽ được thực hiện trên diện tích 2.400m2 (bao gồm bia di tích, khu thiết chế và trường mẫu giáo hiện trạng).

Qua ý kiến góp ý, đề xuất của đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An cùng một số đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất kết luận tên gọi của di tích sẽ là "Cây Thông Một - địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam"; đồng ý với ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc và đề nghị TP.Hội An tiếp thu thực hiện phù hợp, tương xứng với ý nghĩa, giá trị to lớn của di tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với TP.Hội An và đơn vị liên quan về phương án tu bổ, tôn tạo di tích. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư công trình với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh khoảng 15 tỷ đồng (UBND TP.Hội An sẽ đảm nhận việc di dời, xây dựng mới trường mẫu giáo và khu thiết chế). Công trình hoàn thiện sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ, là nơi gắn kết cộng đồng địa phương và phục vụ hoạt động tham quan, du lịch.

Tại địa điểm này, vào ngày 28.3.1930 diễn ra hội nghị thành lập Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam do đồng chí Phan Văn Định làm Bí thư. Đây còn là nơi Xứ ủy Trung kỳ, Tỉnh ủy Quảng Nam bàn thảo phương hướng, phổ biến các nghị quyết. Cũng tại nơi đây, ngày 1.5.1930, tờ báo Lưỡi cày - Tiếng nói của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra số đầu tiên, góp phần tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng.