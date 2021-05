Từ ngày 12 - 14.5, ứng cử viên ĐBQH vận động bầu cử trực tuyến

Hôm qua 11.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, từ ngày 12 - 14.5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử sẽ tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua hình thức hội nghị trực tuyến.

Theo đó, các ứng cử viên theo 3 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV sẽ dự tiếp xúc với cử tri tại điểm cầu chính (Hội trường Tỉnh ủy, số 24 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ). Cử tri từng đơn vị bầu cử ĐBQH sẽ theo dõi, tham dự hội nghị tại các điểm cầu ở huyện, xã, tùy theo điều kiện từng địa phương.

Theo kế hoạch, sáng ngày 12.5, các ứng cứ viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 3 sẽ tiếp xúc với cử tri TP.Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh; sáng 13.5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri thị xã Điện Bàn và các huyện Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn; ngày 14.5, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc với cử tri TP.Hội An và các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, các điểm cầu ở cơ sở chỉ mời đại diện cử tri tham gia, số lượng tùy theo điều kiện hội trường. Đối với các địa phương cấp xã chưa đáp ứng hạ tầng kết nối trực tuyến, Mặt trận xã sẽ mời đại diện cử tri địa phương tham dự buổi tiếp xúc tại điểm cầu cấp huyện.