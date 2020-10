[Tường thuật] - Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

(QNO) - Lúc 7h15 sáng nay 12.10, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội với sự tham dự của 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi sự kiện này, Báo Quảng Nam online sẽ tường thuật trực tuyến nội dung phiên khai mạc tại địa chỉ http://baoquangnam.vn/.

(Liên tục cập nhật)

8h07:

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”, Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng chặt chẽ, súc tích, công phu, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ, Nhân dân toàn tỉnh và thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu nghiêm túc nhiều ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức trong cả nước, cán bộ lão thành cách mạng.

Đại hội với sự tham dự của 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên toàn tỉnh.

Báo cáo đánh giá toàn diện, khách quan, sâu sắc những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra những bài học kinh nghiệm lớn.

Theo Báo cáo: Nhìn chung, trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện quyết liệt; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà các già làng vùng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định và có một số chỉ tiêu cơ bản đạt tỉnh khá của cả nước. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; là động lực quan trọng để phát triển Quảng Nam nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới”.

Về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp nhiệm kỳ tới, trên cơ sở dự báo tình hình, tiềm năng, thế mạnh của Quảng Nam, Báo cáo Chính trị đề xuất 24 chỉ tiêu lớn:

(1) Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 7,5 - 8%. (2) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 110 - 113 triệu đồng. (3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9%. (4) Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: công nghiệp - xây dựng 35,8 - 36%; dịch vụ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 17,5 - 17,4%; nông - lâm nghiệp, thủy sản 9,5 - 9,3%. (5) Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 37% vào năm 2025 và khoảng 40% vào năm 2030. TP.Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025. (6) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa hơn 99%. (7) Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP hơn 30%. (8) Tổng lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách. (9) Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,87%. (10) Có 160 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 9 huyện đạt chuẩn NTM; phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035. (11) Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế khoảng 68 - 70 triệu đồng vào năm 2025. (12) Năng suất lao động xã hội bình quân hằng năm 188 - 192 triệu đồng/lao động. (13) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70 - 75%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người. (14) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2025 đạt 71 - 72%. (15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sĩ/1 vạn dân; 43,6 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20%. (16) Có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường THCS, 60% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. (17) Trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ. 18) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%. (19) Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng ước sạch vào năm 2025 đạt 90%. (20) Đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp và 50% số cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy hơn 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn về môi trường. (21) Đến năm 2025, không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. (22) Đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý. (23) Hằng năm kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. (24) Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh; hơn 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu nêu trên, Tỉnh ủy khóa XXI đưa ra 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm:

1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

2. Đẩy mạnh 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi.

4. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch.

5. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

6. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông.

7. Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam.

8. Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.

9. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

10. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

11. Tăng cường công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp.

12. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

13. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

14. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Từ chương trình nông thôn mới, nhiều bản làng vùng cao như được khoác lên mình màu áo mới.

7h50:

Đồng chí Trần Xuân Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Đồng chí Trần Xuân Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại biểu biểu quyết một số nội dung tại Đại hội.

7h45:

Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Phan Việt Cường đọc Diễn văn khai mạc.

Diễn văn khai mạc Đại hội nhấn mạnh: “Năm năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra”.

Điểm lại những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Nam giai đoạn 2025 - 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường khẳng định “đó là nền tảng hết sức quan trọng để Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới”.

Đạt được những thành quả to lớn trong nhiệm kỳ qua trước hết là quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ đầy trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở Trung ương; sự động viên, cổ vũ, hỗ trợ kịp thời của các địa phương bạn, nhất là thời điểm khó khăn trong đấu tranh với đại dịch Covid-19, trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai...

“Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc và hết sức quý báu đó đã dành cho Quảng Nam trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển” - đồng chí Phan Việt Cường bày tỏ.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Về nhiệm vụ của Đại hội và những năm tới, đồng chí Phan Việt Cường nêu rõ: “Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội hãy phát huy cao nhất tinh thần của người đảng viên cộng sản, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả nội dung, chương trình của Đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đã trao gửi cho tất cả chúng ta.

Trước hết, Đại hội phải tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Đại hội.

Đại hội có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn và khả năng tiếp cận, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển; có khả năng quy tụ, tập hợp khối đoàn kết thống nhất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội sẽ đề ra…

“Tự hào là vùng đất “địa linh nhân kiệt” - nơi sản sinh nhiều người con ưu tú cho đất nước, với bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương đất Quảng anh hùng, cùng những thành quả đã được bồi đắp, những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; tôi tin tưởng rằng, trên chặng đường sắp tới, với ý chí, khát vọng đổi mới, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam nhất định sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Đồng chí Phan Việt Cường kết thúc bài diễn văn.

7h40:

Đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả phiên Đại hội trù bị ngày 11.10.

Đồng chí Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả phiên đại hội nội trù bị ngày 11.10.

Theo đó, ngày 11.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã thực hiện các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 7 đồng chí; Thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; Thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng và một số nội dung khác chuẩn bị cho các phiên Đại hội chính thức.

7h30:

Đại hội chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Nam Hưng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy điều hành nghi lễ chào cờ.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần này có nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng nhiều vị khách quý. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội; Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự phiên khai mạc Đại hội còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; các ban, bộ ngành, Mặt trận, đoàn thể ở Trung ương; đại diện lãnh đạo TP.Đà Nẵng anh em và tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa. Các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Về phía tỉnh có đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đaọ tỉnh qua các thời kỳ và 347 đại biểu ưu tú đại diện cho 69.111 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

7h15:

Các đoàn đại biểu chính thức và đại biểu khách mời đã tập trung đông đủ tại hội trường nơi diễn ra Đại hội. Các đại biểu đang ổn định vị trí, chuẩn bị bắt đầu lễ khai mạc.

Các đại biểu trước giờ Đại hội.

Khu vực Đại hội được trang trí trang trọng; ngoài hành lang hội trường trưng bày nhiều hình ảnh sinh động về những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưng bày hình ảnh thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Quảng Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 bên lề Đại hội.

Để đảm bảo an toàn tại Đại hội, tất cả đại biểu, khách mời đều được đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe trước khi vào hội trường.