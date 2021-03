Tuyên truyền về bầu cử ở Tây Giang: Phát huy vai trò của già làng

Với đặc thù huyện miền núi, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp gặp những khó khăn nhất định. Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, các già làng, người có uy tín ở huyện Tây Giang cùng với Ủy ban bầu cử (UBBC) địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là thanh niên hưởng ứng sự kiện chính trị quan trọng này.

Huyện Tây Giang tổ chức buổi gặp mặt các già làng, người có uy tín để kêu gọi hỗ trợ tuyên truyền về công tác bầu cử. Ảnh: Đ.H

Ông Cơlâu Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang cho biết, toàn huyện có 10 đơn vị bầu cử và có 63 tổ bầu cử. UBND huyện có quyết định thành lập ban bầu cử ở 10 xã, do chủ tịch UBND xã làm trưởng ban và có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền đến người dân về công tác bầu cử. Tuy nhiên do địa bàn rộng, dân cư thưa, giao thông đi lại khó khăn nên việc tuyên truyền, vận động rất vất vả. Mặt khác, do phong tục tập quán của người dân thường đi làm nương rẫy nhiều ngày mới trở về nhà nên việc họp dân cũng gặp không ít khó khăn.

Để cho người dân hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử, thời gian qua, tranh thủ mỗi buổi tối, các già làng, trưởng thôn ở 10 xã vận động nhân dân tập trung về gươl cùng nhau tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc hỏi đáp về công tác bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri và các quy định về bầu cử, thể thức bầu cử. Bên cạnh đó, các già làng, người có uy tín còn kêu gọi bà con không được tin và phải đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử; lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhờ cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động bầu cử của các già làng, người có uy tín tại các thôn mà nhiều người dân nắm bắt rất rõ về nội dung bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Già làng Hốih Rít (thôn Ki’nonh, xã A Xan) chia sẻ: “Khi có chủ trương tuyên truyền về bầu cử, tôi cùng trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn đi vận động bà con họp xóm để nghe thông tin về bầu cử. Chúng tôi luôn cố gắng truyền đạt những cái cơ bản nhất để làm sao bà con cử tri mình nắm được những nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn của ĐBQH, HĐND các cấp. Chúng tôi luôn dặn dò bà con trong thôn nhớ phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình, không được đi bầu thay, bầu thế và khi cầm lá phiếu, cầm cây bút trên tay phải cân nhắc kỹ bỏ cho ai, tránh tư tưởng địa phương hẹp hòi mà phải biết trọng người có đức, có tài, như thế đất nước mình, quê hương mình mới phát triển được”.

Ông Poloong Anhiết - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Xan cho biết, việc phát huy vai trò người uy tín, già làng trong công tác tuyên truyền bầu cử đã được UBBC huyện, ban bầu cử các xã chú trọng ngay từ đầu. Cùng các vị già làng đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đến từng hộ dân để tuyên truyền cho cử tri hiểu về Luật Bầu cử. Ngoài ra, họ còn nhắc nhở các hộ dân có con em đi làm ăn ở xa nhớ sớm trở về nhà trước ngày 23.5 để thực hiện đi bầu cử.

Thời gian qua, ngoài tuyên truyền bằng miệng, tuyên truyền trực tiếp, các ngành chức năng huyện còn chủ động lắp đặt hệ thống pa nô, áp phích, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền lưu động tại các thôn. Hằng ngày, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện xây dựng các chuyên mục phát thanh về công tác bầu cử, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để nhân dân tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Ông Cơlâu Hạnh cho biết thêm, đến nay UBBC huyện và Mặt trận huyện đã tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở huyện và chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai ở cấp cơ sở. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí và thông qua danh sách 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2021 – 2026) theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 68,33%, đại biểu trẻ tuổi 40%, người ngoài Đảng 10% và nữ là 36,66%.