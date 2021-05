Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh vận động bầu cử tại nhiều địa phương

(QNO) - Hôm qua 6.5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tiếp tục thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An. Ảnh: A.Đ

Tại TP.Hội An, 5 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3, gồm: ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Chơi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An; bà Võ Thị Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; bà Đặng Thị Ái Liên - Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Phan Xuân Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Emic Hospitality (TP.Hội An) có buổi tiếp xúc vận động bầu cử với đại biểu cử tri thành phố.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri mong mỏi nhiệm kỳ đến, đại biểu trúng cử quan tâm giải quyết những tồn đọng về chính sách nhà ở cho người có công, nhà ở xã hội; quy tập, tìm kiếm mộ liệt sĩ; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giám sát, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân…

Cử tri tìm hiểu thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: A.Đ

* Tại huyện Phú Ninh, 5 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 18, gồm: ông Lê Minh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh; bà Lê Thị Hương - chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh và bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua tiếp xúc cử tri thị trấn Phú Thịnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Cử tri thị trấn Phú Thịnh và các cơ quan, đơn vị mong muốn đại biểu HĐND tỉnh khóa X quan tâm, kiến nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị Phú Thịnh; giải quyết vấn đề mỏ vàng Bồng Miêu; kết nối phát triển chuỗi giá trị du lịch trên địa bàn Phú Ninh...

* Tại thị xã Điện Bàn, 5 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2, gồm: bà Trương Thị Bích Chi - Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Trưởng phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn; ông Hà Đức Tiến - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Trần Úc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn; ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Điện, Điện An và xã Điện Phước, Điện Hồng, Điện Thọ.

* Tại xã Chà Vàl (Nam Giang), 3 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 10, gồm: ông La Lim Hậu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang; bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; ông Đặng Tấn Phương - Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cùng 5 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nam Giang có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở 6 xã vùng cao. Các ứng cử viên ghi nhận ý kiến cử tri liên quan đến các vấn đề chất lượng giáo dục, giảm nghèo, nước sạch, nhà ở, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc…

* Tại Núi Thành, 3 ứng cử viên đơn vị bầu cử số 19 có buổi tiếp xúc với hơn 100 đại diện cử tri xã miền biển Tam Hòa. Ba ứng cử viên gồm: ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành; bà Lưu Thị Lan - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; bà Lê Duy Oanh - Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Sau khi ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri bày tỏ sự tin tưởng và mong rằng nếu trúng cử, đại biểu phải phát huy hết trách nhiệm, quyền hạn của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Tại đơn vị bầu cử số 20, 5 ứng cử viên: bà Nguyễn Thị Phú Mỹ - Phó Giám đốc Xí nghiệp Mây tre lá Âu Cơ (Núi Thành); ông Đinh Văn Lượng - lao động tự do ở Núi Thành; bà Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Diệu - Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; bà Trần Thị Thảo - chuyên viên Hội LHPN huyện Núi Thành cũng có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri xã đảo Tam Hải.