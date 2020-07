Tai ương lại ập đến xứ Quảng khi Đà Nẵng phát hiện ba ca dương tính với Covid-19 (tính đến chiều qua). Câu chuyện làm xôn xao dư luận cả nước sẽ còn kéo dài dư chấn nhiều ngày tới đây.

Đặc biệt lần này hai ca bệnh 416 (trú tại quận Liên Chiểu), 418 (trú tại quận Hải Châu) nhiễm trong cộng đồng mà chưa rõ nguồn lây, nên công tác điều tra dịch tễ, truy vết F0, F1 rất phức tạp. Lại nữa, do sự di chuyển của ca bệnh 416 đến khu vực cực kỳ nhạy cảm là nhà hàng tiệc cưới và bệnh viện, nơi có nhiều người ra vào.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, hệ thống phòng chống dịch Covid-19 ngay lập tức được kích hoạt trở lại. Chính phủ theo dõi và chỉ đạo sát sao, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Viện dịch tễ Trung ương và 3 đội công tác đặc biệt (trong đó có những chuyên gia và bác sĩ từng điều trị bệnh nhân Anh ở Bệnh viện Chợ Rẫy) đã tới Đà Nẵng. Các tổ y tế cộng đồng cũng đã được thành lập để “đi từng ngõ gõ từng nhà” điều tra và giám sát, theo dõi những người có thể bị ảnh hưởng.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 cũng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ lệnh giãn cách xã hội toàn TP.Đà Nẵng trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 27.7. Về phía Đà Nẵng đã lệnh dừng các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, các hoạt động nghi lễ tôn giáo, lễ hội, sự kiện tập trung đông người...

Với Quảng Nam, khu vực Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc giáp ranh Đà Nẵng cũng đã kích hoạt hệ thống phòng dịch, trước mắt là rà soát đối tượng có thể đến các khu vực mà bệnh nhân từng hiện diện. Trong đó, bước đầu xác định danh sách số người ở Quảng Nam đến For You Palace mà ca bệnh 416 từng tiếp khách dự tiệc cưới và cho cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan.

Du lịch cho cả vùng “tam giác di sản” Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam” ảnh hưởng nặng nề khi hệ thống phòng dịch được kích hoạt. Điều mà dân xứ Quảng tiếc nuối nhiều nhất là chỉ mới đây thôi An Bàng - Hội An đã làm sống dậy một không khí lễ hội ẩm thực và âm nhạc, dự kiến sẽ làm hàng tháng thì bây giờ khó thể duy trì.

Nhiều chương trình kích cầu nội địa được Đà Nẵng, Quảng Nam vừa khởi động phải ngưng lại. Thương mại dịch vụ nói chung sẽ tiếp tục bị tác động nghiêm trọng, lá phổi kinh tế có thể rơi vào trạng thái “đông đặc”. Cho nên nói không hoang mang nhưng lo ngại về tình hình đời sống khó khăn hơn đã hiện rõ rồi. Dĩ nhiên, “còn người còn của”, sự hy sinh lợi ích kinh tế để bảo toàn sức khỏe cả cộng đồng là một tâm thế cần phải xác định tiên quyết, việc khách hủy các tour du lịch là chuyện chẳng đặng đừng.

Trong khi rốt ráo triển khai các biện pháp phòng chống dịch, có việc quan trọng không kém phải thi hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải rà soát mọi cơ sở lưu trú, bịt các kẽ hở nhập cảnh, bóc gỡ đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quảng Nam và Đà Nẵng là địa bàn nóng mà các cuộc đuổi bắt, đưa cách ly người Trung Quốc đi chui vào du lịch sẽ phải tiếp tục làm riết róng. Cũng cần thực thi biện pháp cứng rắn với các đối tượng là người Việt tiếp tay trong tổ chức đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Điều đáng lo, nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, là có thể xuất hiện những chỗ “rò rỉ” trên “tuyến đê” phòng chống dịch. Bên ngoài thế giới dịch bệnh còn như cơn lũ chưa ngưng, nên phải làm sao bao đê cho chặt, trong khi đó lại cho chuyên gia nước ngoài đến làm việc, cùng các chuyến bay đón đồng bào từ vùng dịch trở về. Như vậy, không thể lơ là được, chỉ cần mất cảnh giác thì dịch bệnh tái bùng phát, lây lan ra cộng đồng không kiểm soát được.

Kích hoạt và vận hành hệ thống phòng chống dịch một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, phải là công việc ưu tiên hàng đầu.