Lộc, nhờ dốc sức mà ra

Đồng xanh, rừng xanh, biển xanh đều có lộc. Trong nắng xuân tươi cây cối nẩy lộc đâm chồi. Cả thảy như ước vọng đầu năm mà dân gian thường cầu tài lộc vậy.

Nhưng lộc trời cho, không là của kho vô tận. Lộc tự người dốc sức tạo nên mới bền. Tin vui dậy lên là có nhiều chuyến hàng xuất bến, thu về tài lộc cho doanh nghiệp và cho giá trị xuất khẩu Việt Nam tăng tiến. Không ngồi yên thu mình vì dịch bệnh Covid-19 vây bủa, ngay trong dịp Tết Tân Sửu, hàng hóa của Việt Nam đã xuất đi 80 thị trường (tăng 7 thị trường so với dịp Tết Canh Tý năm 2020) - theo số liệu từ Tổng cục Hải quan.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1.2021 ước đạt 54 tỷ USD, tăng hơn 45% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông - lâm - thủy sản trong tháng 1 tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,03 tỷ USD, chiếm 7,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 23,96 tỷ USD, tăng tới 54,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 86,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong tháng 1, mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện, đạt 5,8 tỷ USD, tăng 25,9% so với tháng 12.2020. Đáng chú ý là Việt Nam tiếp tục xuất siêu, với 1,3 tỷ USD trong tháng 1.2021.

Cùng với cộng đồng doanh nghiệp cả nước, Thaco - “con sếu đầu đàn” của ngành công nghiệp Quảng Nam tiếp tục có động thái đáng khích lệ khi gia tăng xuất khẩu. Ra quân đầu năm Tân Sửu, Thaco đã xuất hơn 200 ô tô và linh kiện phụ tùng sang các thị trường Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lô hàng này có số lượng lớn nhất từ trước đến nay, gồm xe du lịch Kia, xe bus và sơ mi rơ moóc.

Thaco cũng đi đầu trong việc tiếp tục khai phá, đa dạng hóa nguồn hàng xuất nhập khẩu qua cảng Chu Lai, hình thành chuỗi logistics từ cảng này nối với miền Trung - Tây Nguyên, Nam Lào, Campuchia… đến các thị trường khu vực và thế giới. Với việc mở đầu xuất đi 7,2 nghìn tấn bột giấy thành công, dự tính sản lượng bột giấy xuất khẩu tới 180 nghìn tấn trong năm 2021 là khả thi; ngoài ra Thaco còn xuất các mặt hàng nông lâm sản khác qua cảng.

Đưa hàng hóa xuất khẩu mạnh ra thế giới là nỗ lực đáng ghi nhận của doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình tìm tài lộc cho đất nước khi các hiệp định hợp tác thương mại (FTA) thế hệ mới có hiệu lực. Thực tế, chính nhờ khai thông hành lang hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới mà giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tăng tiến, có xuất siêu và thu về ngoại tệ. Trong đó đáng kể là mặt hàng nông lâm sản có giá trị xuất khẩu cao (năm 2020, dù dịch bệnh Covid-19 lan khắp toàn cầu nhưng xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đã mang về 37,4 tỷ USD, tăng 2,4% so với năm 2019; trong đó có 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu hơn 2 tỷ USD, gồm: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,4 tỷ USD; tôm 3,4 tỷ USD; rau quả đạt 3 tỷ USD; hạt điều đạt 2,9 tỷ USD; gạo 2,8 tỷ USD; cà phê 2,5 tỷ USD).

Lộc, phải nhờ dốc sức mà ra khi biết mở cửa nhà đón ngọn gió lành của thị trường. Làm sao cho hàng hóa lưu thông rộng ra thế giới, đó là con đường doanh nghiệp Việt đã, đang và sẽ phải đồng hành với chủ trương của Đảng và Nhà nước khi tìm mọi cách khai mở năng lực sản xuất kinh doanh, nhất là khối kinh tế tư nhân, để gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu.

Bước vào năm Tân Sửu hái lộc đầu xuân phấn khởi, nhưng như các nhà nghiên cứu thị trường phân tích, doanh nghiệp Việt cần phải liên tục đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị hàng hóa để lợi lộc dồi dào, bền vững dài lâu.