Nỗi lo vi rút vượt biên

Cuộc chiến với “giặc” vi rút gây dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn cam go, trong khi đó nỗi lo về nguy cơ vi rút vượt biên vào nội địa lớn dần bởi liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc nhập cảnh và lưu trú trái phép.

Không chỉ số lượng vụ việc được phát hiện gia tăng mà gần đây tính chất phức tạp của tình trạng này là điều rất đáng lo. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều đối tượng tổ chức đường dây cho người vượt biên trái phép. Nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ẩn, cố thủ trong các cơ sở lưu trú bị phát hiện cho thấy mối nguy về những ổ vi rút tiềm ẩn trong cộng đồng. Từ biên giới phía Bắc đến biên giới Tây Nam, những vụ nhập cảnh trái phép diễn ra liên tiếp trong khi việc khóa chặt biên giới là điều không dễ dàng.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết số lượng người nhập cảnh vào Việt Nam rất đông, khoảng 150.000 người; trong đó nhập cảnh qua đường bộ khoảng 110.000 người, nhập cảnh qua đường hàng không khoảng 40.000 người.

Về số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, theo báo cáo của công an các tỉnh, hiện có 39/63 tỉnh thành báo cáo, số vụ nhập cảnh là 199, phát hiện được 1.343 người, Bộ Công an đã khởi tố 141 người. Bộ trưởng Bộ Công an đã ra công lệnh về tổng rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc để phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với nhận định tình hình vượt biên trái phép còn tiếp diễn phức tạp.

Sau nhiều vụ việc vượt biên trái phép bị phát hiện, các cơ quan báo chí đăng tải ý kiến của bạn đọc đề nghị cần làm rõ mục đích nhập cảnh trái phép của người Trung Quốc. Nhiều bạn đọc lo ngại dịch bệnh có nguy cơ lây lan, bùng phát từ những người nhập cảnh trái phép và đặt câu hỏi họ qua Việt Nam làm gì khi chỉ ở trong nhà? Không có việc làm mà chỉ lẩn tránh, họ sẽ ở Việt Nam bao lâu và làm gì?

Sau khi phát hiện một nhóm người Trung Quốc trú ẩn tại một chung cư ở Hà Nội gần đây, một bạn đọc của Báo Thanh niên thốt lên rằng “không thể hiểu nổi, kinh tế, thu nhập của Trung Quốc cao gấp nhiều lần Việt Nam, dịch bệnh thì không bùng phát, sang Việt Nam xin việc mà ở chung cư cao cấp, lương ở Việt Nam thì thấp, tại sao có chuyện ngược đời như vậy?”. Những câu hỏi đặt ra cho thấy nguy cơ vi rút vượt biên đã trở thành nỗi lo chưa được giải tỏa.

Trong loạt bài mà Báo Quảng Nam đăng tải gần đây về nỗ lực chốt chặn ở vùng biên, một lần nữa mô tả chi tiết những vất vả của lực lượng chức năng trên vùng biên giới. “Dấu chân nơi biên thùy” trong những lần tuần tra là hành trình đầy khó khăn, phải đối mặt với nhiều thách thức, mà dù có thể là “lá chắn thép” vẫn khó tránh khỏi những nguy cơ vi rút vượt biên.

Trong khi đó, toàn tỉnh đang nỗ lực phòng chống đợt dịch mới bùng phát, nhiều địa phương nhấp nhổm với nguy cơ vi rút có thể ẩn náu đâu đó và lây lan cho cộng đồng, trong đó người nhập cảnh trái phép có thể là “giặc” vi rút đang giấu mặt!

Như lần bùng phát dịch đợt trước, trên địa bàn Quảng Nam cũng từng phát hiện nhóm người nhập cảnh trái phép trú ẩn trong một cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phải truy đuổi, xử lý trong đêm.

Vụ việc sau đó rơi vào lãng quên bởi cả xã hội phải tập trung phòng chống dịch, cơ quan chức năng cũng chưa có kết luận cuối cùng về mục đích nhập cảnh của nhóm người này. Thiết nghĩ, trong bối cảnh chung của cả nước, các cơ quan chức năng ở Quảng Nam cần sớm tổng kiểm tra, rà soát, ngăn ngừa việc nhập cảnh và lưu trú trái phép để phòng chống dịch, giữ vững an ninh.