Mặn mòi hương mắm Hà Quảng

Nước mắm Hà Quảng (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) vừa đón niềm vui khi được UBND tỉnh xếp hạng OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2019 cho cả hai sản phẩm nước mắm và mắm ruốc.

Sản phẩm nước mắm Hà Quảng vừa được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: H.S

Bà Trần Thị Thuận - cơ sở Nước mắm Hà Quảng (khối Quảng Gia, phường Điện Dương) chia sẻ: “Từ trước Tết Nguyên đán khi nằm trong danh sách xếp hạng 3 sao OCOP của Quảng Nam thì gia đình đã được hỗ trợ hơn 50 triệu đồng để nâng cấp nhà xưởng, tem nhãn mác mã hóa và tiếp tục được đồng hành hỗ trợ một số vấn đề khác trong thời gian tới”.

Niềm vui khấp khởi của bà Thuận cũng là một tín hiệu khởi sắc cho làng mắm Hà Quảng khi những giọt mắm mặn mòi chắt lọc từ hương biển giờ đây đã có thêm lối mở để “sống được”.

Từ khi được xếp hạng OCOP, trung bình mỗi tuần cơ sở chế biến nước mắm của gia đình bà tăng sản lượng tiêu thụ hơn hàng trăm lít so với cùng kỳ trước đây. Một số khách sạn, resort trên địa bàn cũng đã kết nối đặt hàng tại gia đình để cung ứng sản phẩm chất lượng cao phục vụ chế biến thức ăn cũng như làm quà cho khách du lịch. Ngoài ra, số khách lẻ, vãng lai trên tuyến Đà Nẵng - Hội An ghé mua cũng tăng lên do có bảng hiệu nhận diện.

Bà Thuận khẳng định, dù nhu cầu của khách hàng thời gian qua có tăng lên rõ rệt nhưng cơ sở vẫn giữ mức giá cung ứng như lâu nay với mong muốn tạo được thương hiệu và uy tín lâu dài trên thị trường.

Những ngày này, vợ chồng bà Thuận đang tích cực thu mua ruốc đang vào chính vụ để phục vụ sản xuất cho cả năm. Ngoài các thương lái quen ở địa phương, để có thêm nguồn cung dồi dào, cơ sở nước mắm Hà Quảng còn thu mua ở các khu vực Duy Nghĩa, Duy Hải (Duy Xuyên), Hội An… Để đảm bảo luôn đủ sản phẩm cung ứng cho thị trường, gia đình thực hiện sản xuất theo phương thức gối vụ.

Trong khu nhà xưởng mới được nâng cấp của bà Thuận, có hơn 30 chum muối từ 6 tháng đến 1 năm sẵn sàng phục vụ cả sỉ và lẻ cho thị trường, ngoài ra có sẵn một khu vực khác chứa các chum có thời gian muối ngắn hơn để gối vụ.

Theo ông Mai Đình Lợi - Chi cục trưởng Chi cục PTNT tỉnh, hiện toàn bộ 110 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao và 4 sao trên địa bàn tỉnh đã được đơn vị cấp thử nghiệm tem OCOP Quảng Nam để truy xuất nguồn gốc nâng cao giá trị và thương hiệu của sản phẩm. Điều này cũng giúp tăng niềm tin nơi khách hàng đối với các sản phẩm làng nghề truyền thống vốn có chất lượng tốt nhưng lại thiếu các chứng thực về nguồn gốc, độ an toàn để thuyết phục khách hàng nhất là thị trường tiêu dùng ở đô thị.