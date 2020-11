10 đội Việt Nam thi đấu “An toàn thông tin” với sinh viên 6 nước ASEAN

(QNO) - Mười đội đại diện cho sinh viên (SV) Việt Nam và 6 đội đại diện cho SV các nước ASEAN sẽ bước vào vòng chung khảo cuộc thi “SV với an toàn thông tin ASEAN 2020” diễn ra ngày 28.11 tới.

Cuộc thi “SV với an toàn thông tin ASEAN 2020” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) tổ chức, gồm 3 vòng thi: khởi động, sơ khảo và chung khảo.

Ngày 31.10 vừa qua, vòng sơ khảo diễn ra tại 2 địa điểm là Học viện Bưu chính viễn thông (TP.Hà Nội) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh). Sau 8 giờ thi đấu theo hình thức đối kháng, 10 đội thi xuất sắc trong số 92 đội SV Việt Nam đã giành quyền vào vòng chung khảo, diễn ra ngày 28.11 tới.

Trong 10 đội thi Việt Nam dự vòng chung khảo có 1 đại diện khu vực miền Trung (Trường Đại học Duy Tân), 2 đội thuộc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (khu vực miền Nam) và 7 đội khu vực miền Bắc.