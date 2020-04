116 phần mềm độc hại liên quan đến Covid-19

(QNO) - Lợi dụng đại dịch Covid-19, tin tặc tung ra nhiều phần mềm độc hại, lây nhiễm vào máy tính và hệ thống mạng của người dùng, theo Kaspersky.

Hãng bảo mật hàng đầu thế giới cho biết trong tổng số 116 phần mềm độc hại này thì nước bị lây nhiễm nhiều nhất là Bangladesh: 53; thứ hai là Philippines: 40; Việt Nam đứng thứ ba: 23.

Tội phạm mạng lợi dụng sự hoảng loạn của công chúng trong bối cảnh dịch bệnh đang ảnh hưởng trên toàn cầu để thực hiện ý đồ đen tối.

Hãng bảo mật Kaspersky đã liên tục phát hiện nhiều công cụ tấn công mới liên quan đến Covid-19 đang được sử dụng bởi tội phạm mạng. Ví dụ các file định dạng .pdf, .mp4 và .docx độc hại được ngụy trang thành các tài liệu liên quan đến vi rút corona chủng mới.

Để khiến các email trông đáng tin hơn, tội phạm mạng đã mạo danh Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) - một tổ chức ở Mỹ, để gửi email với nội dung khuyến nghị về Covid-19.

Người dùng khi nhấp vào liên kết nhúng trong email được gửi từ “WHO” sẽ được chuyển hướng đến một trang web lừa đảo yêu cầu nhập thông tin cá nhân. Sau đó, những thông tin này sẽ đến tay tội phạm mạng.

Một ví dụ khác là định dạng file excel gồm danh sách các nạn nhân nhiễm Covid-19 được đính kèm trong email gửi từ “WHO” nhưng trên thực tế là một trình tải xuống Trojan có khả năng tải xuống và cài đặt tập tin chứa mã độc lên máy người dùng…

Kaspersky hỗ trợ các tổ chức chăm sóc sức khỏe trong đại dịch Covid-19

Kaspersky miễn phí 6 tháng các sản phẩm bảo mật điểm cuối cho những tổ chức y tế nhằm giúp các tổ chức được bảo vệ khỏi mối đe dọa trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng. Các sản phẩm B2B được miễn phí trong 6 tháng bao gồm Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Security for Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced và Kaspersky Hybrid Cloud Security.

Bà Evgeniya Naumova - Phó Chủ tịch Mạng lưới bán hàng toàn cầu tại Kaspersky cho biết: “Trong tình hình dịch bệnh đang đặc biệt nghiêm trọng, các tổ chức chăm sóc sức khỏe phải chịu áp lực rất lớn để cứu chữa người bệnh và chiến đấu chống lại sự lây nhiễm. Các bác sĩ, y tá và tất cả nhân viên y tế là những người đảm nhận công việc đáng trân quý này. Để giúp các tổ chức y tế trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang lan rộng, Kaspersky dành tặng những sản phẩm B2B miễn phí trong thời gian 6 tháng để giúp các tổ chức bảo vệ tốt hơn khỏi các mối đe dọa mạng”.