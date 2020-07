Bảo vệ dữ liệu trên USB bằng chính công cụ trong Windows 10

(QNO) - Với công cụ có sẵn trên Windows, mỗi khi người dùng cắm USB vào máy tính, BitLocker sẽ yêu cầu nhập chính xác mật khẩu đã được cài đặt để có thể sử dụng một cách an toàn.

Chế độ BitLocker trong Windowws 10 để bảo vệ dữ liệu USB

USB là những thiết bị lưu trữ nhỏ, gọn, tính di động cao và nhiều thiết bị hỗ trợ cổng USB. Chính vì sự tiện dụng này mà USB trở thành một trong những thiết bị lưu trữ, chuyển đổi dữ liệu hoàn hảo giữa các máy tính.

Tuy nhiên điểm hạn chế là dữ liệu lưu trữ trên USB rất dễ bị mất, đặc biệt là các dữ liệu quan trọng. Do đó, việc bảo vệ các dữ liệu trên USB khá là quan trọng.

Trước tiên, bạn cắm USB vào máy tính chạy Windows 10/8/7. Sau đó, kích chuột phải vào USB, chọn chế độ Turn on Bitlocker.

Xuất hiện hộp thoại, bạn bấm vào mục Use a password to unlock the drive -> sau đó nhập mật khẩu bạn muốn vào 2 ô dưới -> nhấn chọn Next để tiếp tục.

Bước kế tiếp có 3 lựa chọn phương thức sao lưu mật khẩu giúp người dùng có thể lấy lại mật khẩu trong trường hợp không nhớ:

+Save to your Microsoft account: giúp lưu mật khẩu vào tài khoản Microsoft của bạn.

+ Save to a file: giúp lưu mật khẩu ra một file.

+ Print the recovery file: giúp bạn in ra file khôi phục.

Nếu có tài khoản Microsoft trên Windows thì bạn nên chọn phương thức lưu vào đây cho tiện khôi phục mật khẩu. Còn nếu không có tài khoản thì bạn có lựa chọn hai cách còn lại.

Tiếp theo, bạn phải chọn một trong 2 tùy chọn:

Encrypt used disk space only: mã hóa là chỉ mã hóa một phần USB

Encrypt entire drive: mã hóa toàn bộ USB .

Với Windows 10 từ phiên bản 1511, chúng ta có thêm tùy chọn mã hóa mới là XTS-AES. Nếu máy tính của bạn đang ở Windows 10 phiên bản 1511 trở lên thì có thể chọn chế độ New encryption mode. Và ngược lại, để USB có thể sử dụng ở những phiên bản thấp hơn thì bạn nên chọn chế độ Compatible mode.

Bạn tiếp tục chọn Next và Start để bắt đầu mã hóa và cài đặt mật khẩu cho USB. Sau khi cài đặt mật khẩu thành công, hãy rút ra và thử cắm lại vào máy tính, khi đó USB sẽ xuất hiện biểu tượng ổ khóa và ứng dụng BitLocker sẽ yêu cầu bạn phải nhập chính xác mật khẩu để có thể truy cập vào USB.

Cách gỡ mật khẩu cho USB được mã hóa bằng BitLocker

Nếu bạn không muốn sử dụng mật khẩu cho USB nữa thì có thể thực hiện theo các bước sau: đầu tiên bạn mở tính năng Control panel -> Chọn chế độ BitLocker Drive Encryption -> Chọn USB đã mã hóa > Cuối cùng chọn chế độ Turn off BitLocker để gỡ mật khẩu.