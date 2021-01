BKAV: virus gây thiệt hại 1 tỷ USD cho người Việt trong năm 2020

(QNO) - Virus máy tính gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD (tương đương 23,9 nghìn tỷ đồng) đối với người dùng Việt Nam trong năm 2020.



Virus máy tính gây ra thiệt hại hơn 1 tỷ USD trong năm 2020. Ảnh: BKAV

Đó là thống kê do tập đoàn công nghệ BKAV công bố trong chương trình đánh giá an ninh mạng thực hiện vào tháng 12.2020. Các thiệt hại phần lớn được thực hiện bởi tấn công an ninh mạng liên quan đến ngân hàng; nguy cơ an ninh mạng từ các trào lưu mạng xã hội; nhiều tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công có chủ đích theo một cách thức mới…

Khi Covid-19 bùng phát, doanh nghiệp và người dân dần chuyển sang làm việc trực tuyến. Các công ty buộc phải chuyển đổi hệ thống làm việc sang internet để nhân viên có thể dễ dàng truy cập từ xa. Điều này vô tình tạo môi trường cho tin tặc khai thác lỗ hổng để tấn công, đánh cắp thông tin, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Theo phân tích của BKAV, nhiều trang thương mại điện tử lớn, một số nền tảng giao hàng trực tuyến có nhiều người sử dụng ở Việt Nam đã bị xâm nhập và đánh cắp dữ liệu.

Bên cạnh đó, các vụ tấn công nhắm vào giao dịch ngân hàng cũng gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các vụ đánh cắp mã OTP giao dịch của người dùng. Hacker lừa người dùng cài đặt phần mềm gián điệp trên điện thoại để lấy trộm tin nhắn OTP từ đó thực hiện giao dịch bất hợp pháp. Trung bình mỗi tháng, hệ thống giám sát virus của BKAV phát hiện hơn 15.000 phần mềm gián điệp trên điện thoại di động.

Số lượng các vụ tấn công có chủ đích APT sử dụng mã độc tàng hình cũng bùng phát mạnh mẽ trong năm 2020. Theo thống kê của Bkav, đã có ít nhất 800.000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm loại mã độc này trong năm 2020, tăng gấp đôi so với năm 2019.

Những trào lưu trên mạng xã hội như “Xem khuôn mặt bạn biến đổi thế nào”, “Xem bạn thay đổi ra sao trong 10 năm qua”… là những trào lưu được lan tỏa rộng rãi trong năm 2020. Các trào lưu này khiến người dùng thích thú trải nghiệm và chia sẻ cho bạn bè nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dùng. Người dùng thường được yêu cầu “tự nguyện” cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân của mình. Tin tặc dễ dàng thu thập các dữ liệu này nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo.

Các chuyên gia BKAV cảnh báo người dùng cần cảnh giác với những trào lưu trên mạng xã hội, hạn chế tham gia khi chưa biết rõ nguồn gốc, mục đích thật sự của những ứng dụng bên thứ ba này. Khi làm việc từ xa, các tổ chức doanh nghiệp cần thiết lập môi trường kết nối an toàn, đánh giá an ninh hệ thống, cài đặt phần mềm diệt virus, tường lửa, hệ thống giám sát, thường xuyên cập nhật bản vá hệ điều hành.

Về phía người dùng cá nhân, các cá nhân cần cảnh giác cao độ khi làm việc từ xa; đồng thời bảo đảm môi trường kết nối an toàn bằng cách cài đặt phần mềm diệt virus; không tải và cài đặt những phần mềm không rõ nguồn gốc; không chia sẻ hay truy cập các đường link lạ; chỉ cài đặt phần mềm từ các kho ứng dụng chính thống.