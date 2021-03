Bphone B40 và B60 chưa lên kệ đã dừng bán

(QNO) - Bphone vừa xuất khẩu lô hàng B60 đầu tiên sang châu Âu và thông báo ngừng bán tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Tử Quảng bất ngờ đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân hình ảnh hợp đồng xuất khẩu lô B60. Ảnh: Bkav

Sáng 22.3, ông Nguyễn Tử Quảng - CEO Bkav bất ngờ đăng tải thông tin này trên trang mạng xã hội cá nhân kèm với hình ảnh hợp đồng xuất khẩu lô B60. Theo đó, đơn hàng này đến từ một cường quốc về quân sự và sẽ được sử dụng cho các yếu nhân, VIP (nhân vật quan trọng - PV). “Chúng tôi đã cùng với đối tác phát triển hệ điều hành bảo mật riêng, dựa trên hệ điều hành BOS cho dòng máy này” - ông Quảng chia sẻ.

Cũng theo ông Quảng, Bphone B40 và B60 sẽ dừng bán tại Việt Nam. Nguyên nhân được cho là do việc cập nhật GPP (Google Play Protect) cho 2 phiên bản này chậm hơn so với dự kiến, dẫn tới thời điểm mở bán không còn phù hợp với thị trường. Cùng lúc đó, Bkav Electronics nhận được đề nghị từ đối tác, với máy có thiết kế ngoại hình cao cấp, mức độ đảm bảo an ninh cao, dành cho các nhân vật quan trọng. Vì vậy dòng máy B40, B60 đã được chuyển đổi công năng sang dòng máy chuyên dụng về an ninh.

Thông tin này khiến cộng đồng yêu thích công nghệ bất ngờ bởi trước đó bộ đôi B40 và B60 từng được ra mắt rầm rộ hồi tháng 5.2020. B60 được trang bị chip Snapdragon 660, RAM 4Gb, bộ nhớ trong 64Gb và khả năng chống nước đạt chuẩn IP68+. Định hướng đến phân khúc giá rẻ, giá bán dự kiến của bộ đôi này dao động 4,5 - 10 triệu đồng. Tuy nhiên cho đến nay sản phẩm vẫn chưa được bán chính thức trên thị trường và âm thầm biến mất khỏi trang web chính thức của Bkav vào đầu tháng 3.2021.

“Đây là một đơn hàng đặc biệt, mở ra một kênh mới triển vọng, phù hợp với năng lực của Bkav” - CEO Nguyễn Tử Quảng tự tin. Người đứng đầu Bkav cũng bày tỏ hy vọng về tương lai không xa sẽ bắt gặp hình ảnh một nguyên thủ châu Âu sử dụng điện thoại đến từ Việt Nam.