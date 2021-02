Chó robot tuần tra trên đường phố cùng cảnh sát Mỹ

AN TRƯƠNG | 25/02/2021 08:20

(QNO) - Người dân thành phố New York, Mỹ không khỏi ngạc nhiên khi một chú cho robot chạy trên đường phố vào ngày 23.2.

Robot nặng gần 32kg, có thể di chuyển quãng đường 5,6km trong một giờ. Ảnh: Daily Mail

Chú chó robot bốn chân được gọi là “Digidog” thuộc sở hữu của Sở Cảnh sát New York. Cỗ máy được sử dụng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người, chẳng hạn như bắt cóc con tin.

Robot được gắn camera để tìm kiếm, gửi lại cảnh quay trong thời gian thực và được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tự điều hướng. Theo Daily Mail, robot này cũng có khả năng giao tiếp hai chiều, chẳng hạn như khi một sĩ quan cần nói chuyện với nghi phạm mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp.

Digidog phát triển bởi công ty sản xuất robot Boston Dynamics, gia nhập Sở Cảnh sát New York vào năm ngoái. Cơ quan này đã thay đổi màu vàng của cỗ máy thành xanh lam và đen trùng với màu đồng phục cảnh sát. Họ cũng đặt tên mới cho nó thay vì tên gọi “Spot” ban đầu do công ty đặt. Các thành viên của Đơn vị đáp ứng hỗ trợ kỹ thuật - Sở Cảnh sát New York cho biết robot nặng gần 32kg, có thể di chuyển quãng đường 5,6km trong một giờ.

Theo các báo cáo, chú chó này đã được gửi vào bên trong một tòa nhà ở Bronx, New York để leo cầu thang và điều tra khu vực tìm kiếm con tin bằng camera của mình. Chú chó đã phản ứng với một cuộc xâm nhập nhà bất hợp pháp và vượt qua rào chắn trên đường di chuyển.

Vào tháng 10.2020, trong một vụ xả súng ở quận Brooklyn, Digidog đã được sử dụng để điều tra tầng hầm nơi các tay súng đang ẩn náu. Và sau đó ở quận Queens, Digidog chịu trách nhiệm vận chuyển thức ăn khi hai người đàn ông có vũ trang đang bắt giữ năm con tin trong một ngôi nhà.

Trong khi cảnh sát đang sử dụng chó robot để chống lại tội phạm, một nhóm người khác lại đang sử dụng nó cho mục đích phá hoại. Công ty khởi nghiệp MSCHF có trụ sở tại New York, đứng sau chiến dịch.

Họ tạo ra ứng dụng cho phép người dùng có thể điều khiển từ xa một chú chó robot có trang bị súng sơn sau đó bắn phá vào các vật dụng trong một phòng trưng bày nghệ thuật như tranh, bình hoa. Phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ được xây dựng ngay trong văn phòng của MSCHF ở Brooklyn.

Công ty Boston Dynamics đã lên tiếng chỉ trích ứng dụng này vì lo ngại khả năng các robot sẽ bị lạm dụng cho các mục đích bạo lực trong tương lai.