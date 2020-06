Đã xảy ra sai lầm từ robot biên tập của Microsoft

(QNO) - Tháng 5.2020, Microsoft quyết định sai thải hàng chục nhà báo, biên tập viên để thay thế bằng rô bốt AI nhưng đã phản tác dụng. Mới đây khi phần mềm trí tuệ nhân tạo của công ty công nghệ này minh họa một câu chuyện tin tức về phân biệt chủng tộc bằng một bức ảnh bị nhầm lẫn, theo The Verge.

Rô bốt AI thay nhà báo của Microsoft đã minh họa một câu chuyện về ca sĩ ban nhạc Little Mix Jade Thirlwall (trái) bằng hình ảnh của người bạn cùng nhóm Leigh-Anne Pinnock (phải).

Chỉ sau 1 tuần đi vào hoạt động, những “nhà báo rô bốt” đã cho thấy báo chí không phải là lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động tốt khi những “biên tập viên rô bốt” của Microsoft đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn.

Báo The Guardian cho biết trong một bài viết về nạn phân biệt chủng tộc có tiêu đề “Jade Thirlwall” - ngôi sao ban nhạc Little Mix, nói rằng cô ấy đã bị “phân biệt chủng tộc tồi tệ” tại trường học được đăng tải trên trang web MSN. Tuy nhiên, biên tập viên tự động của trang web này đã sử dụng nhầm ảnh minh họa, khi sử dụng ảnh của Leigh-Anne Pinnock - một thành viên khác của ban nhạc Little Mix, thay vì ảnh của Jade Thirlwall.

Ca sĩ Thirlwall - người đã tham dự một cuộc biểu tình theo chủ đề “Black Lives Matter - Mạng người da đen cũng quan trọng” gần đây tại London (Anh), đã chỉ trích MSN rằng cô “phát ốm vì truyền thông không biết gì về truyền thông”. Cô đã đăng trên Instagram phê phán MSN rằng, nếu MSN định sao chép bài viết từ các phương tiện truyền thông khác thì phải chắc chắn rằng mình đang sử dụng hình ảnh chính xác. “Điều tồi tệ này xảy ra đối với tôi và Leigh-Anne Pinnock, khiến chúng tôi như một trò đùa” - ca sĩ Thirlwall nói.

Jade Thirlwall thậm chí còn cho rằng việc nhầm lẫn giữa hai cô gái da màu là một hành động xem thường người da màu khi không thể nhận ra sự khác biệt giữa những người da màu.

Trên thực tế, bài viết về Jade Thirlwall trên MSN không phải là bài viết gốc do Microsoft thực hiện, mà do tờ báo The Independent của Anh thực hiện, trí tuệ nhân tạo của Microsoft đã tự động biên tập lại bài viết này và đăng tải lên trang web MSN. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo của Microsoft cũng chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn hình ảnh minh họa cho bài viết, dẫn đến sự nhầm lẫn kể trên.

Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn của Microsoft cho biết: “Sau khi biết về sự cố, chúng tôi đã ngay lập tức hành động để giải quyết và đã thay thế hình ảnh không chính xác”.