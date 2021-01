Điện thoại 5G dưới 3 triệu đồng sắp thành hiện thực

An Trương | 07/01/2021 08:35

(QNO) - Qualcomm có thể tạo nên làn sóng điện thoại 5G giá rẻ khi ra mắt chip Snapdragon 480.



Chip Snapdragon 480 chứa hàng loạt công nghệ vốn trước đây chỉ có trên dòng chip cao cấp. Ảnh: AFP

Tập đoàn Qualcomm đã chính thức công bố Snapdragon 480 5G, bộ vi xử lý có khả năng kết nối 5G mới nhất của công ty và là bộ xử lý đầu tiên trong loạt chip Snapdragon 4-series của hãng. Snapdragon 480 cung cấp năng lượng cho các thiết bị chạy hệ điều hành Android có giá thành rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm đã ra mắt trước đó.

Thông tin về loạt chip 4-series với 5G của Qualcomm đã được đồn thổi từ sau Triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu IFA 2020 nhưng đến đầu năm 2021 mới được tiết lộ chi tiết. Snapdragon 480 sử dụng modem Snapdragon X51 tích hợp hỗ trợ cả mạng mmWave và mạng phụ 6GHz.

Việc bổ sung 5G vào 4-series có thể là một trong những yếu tố lớn nhất giúp cho 5G dễ tiếp cận hơn với người dùng trên toàn thế giới. Hiện tại, hầu hết các điện thoại 5G có giá trung bình lên đến 500 USD (khoảng 11,5 triệu đồng) vì công nghệ này thường chỉ giới hạn ở các điện thoại tầm trung và cao cấp. Bằng cách thêm nó vào dòng sản phẩm Snapdragon 4-series, Qualcomm đang giúp các nhà sản xuất có thể dễ dàng bổ sung 5G cho điện thoại rẻ nhất của họ trong khoảng 125 USD (khoảng 2,8 triệu đồng) đến 250 đô la (khoảng 4,6 triệu đồng). Điều đó có nghĩa là năm 2021 có thể là năm mà điện thoại 5G giá rẻ thực sự xuất hiện.

Theo The Verge, Snapdragon 480 không chỉ thú vị vì hỗ trợ 5G mà còn hứa hẹn mang đến một bước nhảy vọt về hiệu suất so với người tiền nhiệm Snapdragon 460. Qualcomm cho biết rằng Snapdragon 480 sẽ cung cấp hiệu suất gấp đôi so với thiết kế cũ đối với cả CPU và GPU, cải thiện 70% cho các tác vụ AI.

Ngoài ra, một số tính năng vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các sản phẩm Snapdragon cao cấp lần đầu tiên được bổ sung vào dòng bình dân. Snapdragon 480 là chip 4-series đầu tiên sử dụng quy trình 8nm, chip đầu tiên hỗ trợ Quick Charge 4 Plus và hỗ trợ tấm nền FHD+120 khung hình/giây, cung cấp hình ảnh tĩnh 64 megapixel và là chip đầu tiên cung cấp bộ ba ISP tích hợp ba camera có thể chụp tối đa ba ảnh cùng một lúc.

Những điện thoại đầu tiên sử dụng Snapdragon 480 dự kiến ​​sẽ ra mắt vào quý 1 năm 2021. Vivo, Oppo, Xiaomi, Motorola và Nokia là một trong những công ty lớn dự kiến ​​sẽ phát hành điện thoại chạy bằng dòng chip này.