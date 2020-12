AN TRƯƠNG | 21/12/2020 09:31

(QNO) - Facebook và Apple đang trong một “trận chiến” lớn chưa từng có về quyền riêng tư.

Facebook và Apple mâu thuẫn vì quyền riêng tư trong vài năm gần đây. Ảnh: Axios

TS. Jordan Fischer - trợ lý giáo sư tại Đại học Drexel (Mỹ), người thường xuyên theo dõi các vấn đề về quyền riêng tư, nhận định trên tờ The New York Times: “Cuộc chiến này đã cho thấy giá trị to lớn của dữ liệu cá nhân khi mà hai tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới sẵn sàng tuyên chiến với nhau để tranh giành nó”.

Apple mạnh tay

Theo như kế hoạch đã công bố từ trước, Apple trong tuần vừa rồi đã tung ra nhãn bảo mật App Store trên tất cả hệ điều hành của mình bao gồm iOS, iPadOS, macOS, watchOS và tvOS. Các nhãn này nhằm mục đích thông báo cho người dùng Apple biết các ứng dụng có thu thập dữ liệu để theo dõi người dùng hay không và người dùng có quyền từ chối tiết lộ dữ liệu của mình.

Những dữ liệu này thường được sử dụng cho mục đích quảng cáo, nhất là quảng cáo được nhắm mục tiêu. Bên cạnh đó, các dữ liệu cũng có thể được chia sẻ với các nhà môi giới dữ liệu. Các quảng cáo được nhắm mục tiêu có giá bán cao hơn so với những quảng cáo đại trà.

Apple dự kiến áp dụng sự thay đổi này vào đầu năm sau trong bản cập nhật mới của iOS 14. Động thái này được đánh giá là đề cao quyền riêng tư của người tiêu dùng, thiết lập một tiêu chuẩn mới trong ngành công nghệ và giúp lấy lại niềm tin của người dùng thay vì lén lút sau lưng để thu thập và bán dữ liệu của họ.

Trang Axios đã thống kê một số ứng dụng mạng xã hội, tin nhắn để kiểm tra mức độ thu thập thông tin của từng ứng dụng. Kết quả cho thấy các trang mạng xã hội thu thập nhiều dữ liệu hơn so với các ứng dụng nhắn tin. Các dịch vụ nhắn tin của Facebook như WhatsApp hay Messenger lại thu thập nhiều dữ liệu hơn so với ứng dụng cùng loại như Messages hay Signal.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Apple đang là người hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách này chứ không phải người dùng. Nếu như Apple chỉ trích Facebook “không quan tâm đến quyền riêng tư của người dùng”, thì chính công ty này đang làm điều tương tự trong hệ sinh thái của chính mình trên một tỷ iPhone và các thiết bị khác. Trong Cài đặt quyền riêng tư trên iOS, Apple mặc định người dùng chấp nhận truy cập dữ liệu bao gồm thông tin tài khoản (tuổi, giới tính, vị trí) và nội dung người dùng đã tải xuống trên Apple Music, Apple TV, Apple Books và App Store. Những dữ liệu này sẽ được sử dụng để cá nhân hóa các quảng cáo trên App Store, Apple News và Stocks.

Apple và Facebook được ví như hai quái thú khổng lồ đang đánh nhau. Ảnh: Getty Images

Facebook đáp trả

Facebook đã trở thành một trong những công ty lớn nhất thế giới bằng cách thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân và bán cho các nhà quảng cáo. Không hài lòng với thay đổi mới của Apple, Facebook đã bắt tay vào một chiến dịch truyền thông để chống lại đối thủ của mình mà theo Facebook là nhằm giải cứu các doanh nghiệp nhỏ.

Facebook đã đăng quảng cáo rầm rộ trên các tờ báo hàng đầu và tung ra một trang web với lời chia sẻ từ các chủ doanh nghiệp nhỏ, lên án Apple về việc chính sách mới của công ty này có thể gây tổn hại đến khả năng tiếp cận khách hàng của các doanh nghiệp.

Các nhà lãnh đạo Facebook lập luận rằng là một công ty không thể bán thành công sản phẩm của mình nếu không biết khách hàng tiềm năng của mình có đang hiện diện trên các ứng dụng hay không. Theo TechCrunch, nếu không có nhắm mục tiêu và cá nhân hóa từng chiến dịch quảng cáo, các ứng dụng di động thậm chí mang về chưa đến 50% doanh thu so với trước đó.

CEO Apple - Tim Cook đã phản pháo chiến dịch của Facebook trên Twitter vào ngày 18.12: “Người dùng có quyền cho phép cách thu thập và sử dụng dữ liệu của họ. Facebook vẫn có thể theo dõi người dùng như trước đây, nhưng chỉ cần ứng dụng xin ý kiến người dùng trước khi làm điều đó”.