Giải cứu kênh đào Suez tác động tích cực đến ngành công nghiệp smartphone

(QNO) - Các chuyên gia cho rằng con tàu bị mắc kẹt trong kênh đào Suez có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp chip quan trọng cho sản xuất smartphone.

Tàu Ever Given di chuyển thành công trở lại vào ngày 29.3. Ảnh: AP

Ngày 23.3, tàu container Ever Given nặng 220.000 tấn, dài 400m đã bị kẹt, chắn ngang kênh đào Suez của Ai Cập. Cho đến ngày 29.3, nỗ lực để Ever Given di chuyển trở lại đã thành công.

Kênh đào này chịu trách nhiệm cho 12% thương mại thế giới và sự cố đã ảnh hưởng đến hậu cần vận tải biển trên toàn thế giới. Các chuyên gia ước tính có đến 400 triệu USD hàng hóa bị ách tắc mỗi giờ. Lars Jensen - một chuyên gia vận chuyển container độc lập được NBC News phỏng vấn, chỉ ra mức độ ảnh hưởng của sự cố: “Về cơ bản, bất cứ thứ gì bạn thấy trong các cửa hàng đều bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ này”.

Tình hình tàu chở hàng trên kênh đào Suez cũng diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu chip nghiêm trọng trong ngành công nghiệp điện tử bao gồm sản xuất smartphone, ti vi, máy tính xách tay và ô tô. Các nhà phân tích tại Strategy Analytics dự đoán sự cố trên có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp smartphone vốn đã bị tàn phá trong thời gian qua, tuy nhiên ảnh hưởng sẽ không nhiều. Ước tính ít hơn 5% lưu lượng hậu cần dành cho smartphone toàn cầu đi qua kênh đào Suez.

Strategy Analytics cho rằng, giá dầu biến động mới là yếu tố tác động lớn hơn đến chi phí sản xuất thiết bị điện tử. Hầu hết tàu được neo giữ tại kênh đào Suez là tàu chở dầu. Giá nhiên liệu tăng sẽ ảnh hưởng đến máy bay, xe tải giao hàng và các nhà máy phụ thuộc vào máy phát điện, kết quả dẫn đến giá tăng nhẹ.

Mặc dù bản thân Apple không có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng thiếu chip, nhưng các báo cáo đã nói rằng tình trạng thiếu hụt có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sản xuất iPhone. Trong hai thập kỷ qua, Apple hầu như không còn sử dụng tàu biển để vận chuyển iPhone hay các thiết bị khác mà thay vào đó là sử dụng máy bay thương mại.

Kích thước sản phẩm nhỏ gọn đi kèm với giá trị cao giúp Apple dễ dàng tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách gửi hàng bằng máy bay, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đúng hạn. Tuy nhiên, nếu các công ty khác buộc phải sử dụng máy bay để chở hàng trong sự cố kẹt kênh đào Suez, nhu cầu về sức chứa hàng hóa trên các chuyến bay có thể tăng cao dẫn đến Apple phải chi nhiều hơn cho khâu vận chuyển của mình.