Google thấy hơn 18 triệu email độc hại, lừa đảo hàng ngày lợi dụng dịch COVID-19

(QNO) - Các trò tấn công mạng, lừa đảo đang gia tăng do lợi dụng tâm lý bất an của người dùng internet trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, theo The Verge.

Một email lừa đảo, mạo danh làm cơ quan chính phủ bị Gmail phát hiện và cảnh báo người dùng.

Google cho biết đội ngũ bảo mật của họ đã phát hiện hàng triệu email gắn mã độc, email lừa gạt dạng phising đã phát tán mà nội dung đề cập đến dịch bệnh COVID-19. Tuần qua mỗi ngày phát hiện hơn 18 triệu email độc hại.

Các cuộc tấn công lừa đảo (phising và scams), sử dụng cả sự sợ hãi và khuyến khích tài chính để tạo ra sự khẩn cấp để cố gắng nhắc nhở người dùng phản hồi, theo Google. Nói cách khác, cùng một email lừa đảo, dòng chủ đề khác nhau.

Bên cạnh đó, có những kẻ đã mạo danh các tổ chức chính phủ như Tổ chức Y tế Thế giới WHO để cố gắng thu hút quyên góp hoặc lừa người dùng tải xuống phần mềm độc hại.

Theo Google, các biện pháp bảo vệ người dùng dựa trên trí tuệ nhân tạo của họ vẫn đang được áp dụng và có khả năng ngăn chặn được hơn 99,9% thư rác, lừa đảo và phần mềm độc hại tiếp cận người dùng. Công ty này cũng cho biết, họ đã làm việc với WHO trong việc triển khai DMARC (xác thực tin nhắn, báo cáo và tuân thủ dựa trên tên miền) để gây khó khăn hơn cho những kẻ lừa đảo khi chúng mạo danh tên miền who.int và ngăn các email hợp pháp từ WHO không bị lọc nhầm và chuyển vào mục tin rác.

Chia sẻ thêm, Google cho biết đa số các phương thức lừa đảo được phát hiện không hề mới, nhưng vẫn đạt hiệu quả cao do khai thác nỗi sợ hãi, và không chắc chắn của người dùng Internet liên quan tới dịch COVID-19.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, người dùng cần đề cao cảnh giác, duy trì sự tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin, đặc biệt là trước những email, tin nhắn có nội dung bất thường.

Google cũng đặc biệt khuyến nghị người dùng Internet không click vào các liên kết trong email mà bạn nghi ngờ, hoặc đến từ những địa chỉ lạ. Bạn cũng nên nhìn kỹ đường link xem chúng có thực sự đúng hay không, vì đa số liên kết lừa đảo có cấu trúc copy gần giống như nguyên bản.