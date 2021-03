Netflix thử nghiệm chặn chia sẻ tài khoản

(QNO) - Ứng dụng xem phim trực tuyến Netflix có động thái siết chặt hơn việc chia sẻ tài khoản giữa người dùng vì lý do bảo mật và thương mại.

Người dùng phải nhập mã bảo mật được gửi qua email hoặc số điện thoại để có thể đăng nhập. Ảnh: Chante Most

Kể từ khi ra mắt, Netflix vốn luôn “thả lỏng” việc chia sẻ tài khoản và mật khẩu giữa những người dùng với nhau. Tuy nhiên, thử nghiệm mới cho thấy bắt đầu có sự thay đổi trong việc quản lý người dùng của ứng dụng xem phim trực tuyến này.

Cụ thể, khi đăng nhập, một số người dùng nhận được dòng thông báo: “If you don’t live with the owner of this account, you need your own account to keep watching” ("Nếu bạn không sống cùng với chủ của tài khoản này, bạn sẽ cần một tài khoản riêng để tiếp tục xem").

Tiếp đó, Netflix gửi một đoạn mã xác nhận đến email hoặc số điện thoại đăng ký tài khoản. Người dùng chỉ có thể tiếp tục sử dụng khi nhập đúng đoạn mã này. Nếu quá thời gian quy định, họ được yêu cầu phải tạo tài khoản mới. Thử nghiệm này hiện chỉ mới áp dụng cho một số khách hàng khi đăng nhập trên TV và áp dụng cho khoảng vài trăm tài khoản được chọn ngẫu nhiên. Các thiết bị như điện thoại, máy tính, máy tính bảng vẫn chưa được đưa vào quá trình thử nghiệm.

Trả lời The Streamable, người đại diện Netflix cho biết đây là bước thử nghiệm nhằm đảm bảo người dùng sử dụng tài khoản một cách hợp lệ, nâng cao tính bảo mật cho tài khoản. Điều khoản sử dụng của dịch vụ xem phim có bản quyền này nêu rõ: "Nội dung của Netflix hoặc bất cứ nội dung nào xem qua dịch vụ của chúng tôi được dành riêng cho cá nhân bạn và không phục vụ mục đích thương mại. Bạn không được chia sẻ với cá nhân khác ngoại trừ gia đình mình”. Tuy nhiên, trên thực tế, Netflix chưa siết chặt vấn đề này.

Tại Việt Nam, Netflix cung cấp 3 gói dịch vụ Basic (Cơ bản) - Standard (Tiêu chuẩn) - Premium (Cao cấp) với mức giá lần lượt là 180.000 - 220.000 - 260.000 đồng. Trong đó, gói Premium được đăng nhập tối đa với 4 thành viên và không giới hạn số thiết bị xem cùng lúc.

Nhiều người tận dụng cơ chế này để rao bán quyền sử dụng tài khoản cho người khác. Nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra để trao đổi tài khoản Netflix với mức giá khá thấp, chỉ từ 40.000 - 50.000/thành viên/tháng.

Đầu năm 2021, Netflix công bố đạt 200 triệu tài khoản trên toàn cầu. Nền tảng này đang đối diện với sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều ứng dụng xem phim khác như Apple TV+, Discovery+, Disney+, HBO Max. Thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Magic cho thấy 33-35% người dùng Netflix để chia sẻ mật khẩu cho ít nhất một người khác.