Người Việt sử dụng smartphone bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

AN TRƯƠNG | 16/05/2021 10:32

(QNO) - Đại dịch Covid-19 đã khiến thời lượng sử dụng smartphone của người dùng Việt Nam tăng lên đáng kể trong năm 2020.

Việt Nam hiện có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại thông minh, tương đương với tỷ lệ người sử dụng internet. Ảnh: Appota

Thông tin trên được chia sẻ trong báo cáo "Thị trường ứng dụng di động 2021" do Appota công bố ngày 12.5. Theo báo cáo này, thời gian trung bình mỗi ngày người dùng sử dụng di động đã có mức tăng trưởng trong năm 2020 là 25% so với năm 2019, từ 4 giờ/ngày lên 5,1 giờ/ngày. Số liệu ấn tượng này đã chứng minh smartphone đang là thiết bị kết nối phổ biến hàng đầu tại nước ta hiện nay, nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch.

Việt Nam hiện có khoảng 70% dân số sử dụng điện thoại thông minh, tương đương với tỷ lệ người sử dụng internet. Trong số này, có 64% thuê bao đã kết nối 3G, 4G và 95% thiết bị sử dụng internet. Mỗi người dùng trung bình mất 3 giờ 18 phút mỗi ngày để sử dụng internet qua di động.

Một số nguyên nhân lý giải cho sự tăng trưởng này được cho là nhờ giá thành internet rẻ, dễ tiếp cận cộng với chất lượng đường truyền ngày càng được cải thiện (đạt tới tốc độ 60,88Mbps, tăng khoảng 40,7% so với năm 2019). Số lượng thuê bao internet không ngừng tăng trưởng, phủ sóng rộng rãi trên toàn quốc.

Thống kê này cho thấy Việt Nam đã nằm trong top 12 quốc gia có giá thành internet rẻ nhất trên toàn cầu và đứng thứ 2 Đông Nam Á về tốc độ internet trên di động sau Singapore.

Báo cáo của Appota cũng cung cấp một số số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2020. Tính đến tháng 12.2020, dân số Việt Nam đạt hơn 97,3 triệu người, trong đó số người sử dụng mạng xã hội chiếm 73%, tương đương 72 triệu người.

Mạng xã hội, ứng dụng xem phim và nhắn tin là các loại ứng dụng phổ biến nhất. Facebook và YouTube cũng là hai ứng dụng mà người dùng dành nhiều thời gian nhất với lần lượt chiếm 25% và 12% thời gian khi sử dụng trên điện thoại di động. Bên cạnh đó, Zalo đã vượt qua Facebook Messenger để trở thành ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất, chiếm 6 - 7% thời gian sử dụng. Ngoài ra còn nhiều ứng dụng khác cũng được người dùng ưa chuộng như Skype, Viber, Wechat…

Năm 2020 cũng đánh dấu sự thành công của Tiktok tại thị trường Việt Nam khi vượt mặt Instagram trong cuộc khảo sát này và chiếm tới 4% lượng sử dụng. Không dừng lại ở con số 16 triệu lượt tải trong năm 2020, TikTok nói riêng và các nền tảng giải trí bằng video thời lượng ngắn được dự báo sẽ còn sôi động hơn trong năm 2021.

Các ứng dụng đang có được thuận lợi trong việc phân phối tại Việt Nam với lượt tải mỗi ứng dụng nhiều hơn 170% so với mức trung bình toàn cầu. Sự tăng trưởng này cũng đang thu hút nhiều nhãn hàng tiếp cận và quảng cáo các chiến dịch đến người dùng. Các nhà phát triển ứng dụng sẽ hưởng lợi lớn nếu biết cách khai thác các hình thức quảng cáo phù hợp.