Nhà mạng tặng 5 GB data khi cài ứng dụng Bluezone

(QNO) - Với mục tiêu khuyến khích cộng đồng, chung tay đẩy lùi Covid-19, các nhà mạng lớn tại Việt Nam đã thông báo tặng 5 GB data cho khách hàng cài đặt Bluezone.

Kể từ ngày 11.8, nhiều nhà mạng lớn tại Việt Nam bao gồm VinaPhone, MobiFone, Viettel và Vietnamobile đã tặng 5 GB data truy cập Internet cho các khách hàng cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone.

Cụ thể, các thuê bao tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ truy vết người nhiễm Covid-19 Bluezone thuộc 4 nhà mạng trên từ ngày 11.8 sẽ được tặng ngay 5 GB data truy cập Internet (1 GB/ngày, sử dụng trong 5 ngày).

Chương trình sẽ chỉ áp dụng cho các thuê bao tải và cài đặt ứng dụng Bluezone từ ngày 11.8. Ảnh: MobiFone.

Bluezone là sản phẩm do Bộ TT&TT phát triển, ứng dụng sẽ có chức năng phát ra cảnh báo khi một người đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng sẽ cho biết người dùng đã từng tiếp xúc với ca nhiễm này hay chưa trong điều kiện cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người tham gia cài đặt và sử dụng sẽ giúp ứng dụng hoạt động hiệu quả hơn.

Tại thị trường Việt Nam, Bluezone đang giữ vị trí top 1 ứng dụng miễn phí trên cả 2 bảng xếp hạng App Store và CH Play. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, trong quá trình tải và bắt đầu sử dụng, người dùng nên dành thời gian tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng cũng như cách thức hoạt động của ứng dụng để tránh mắc phải một số sai lầm khiến Bluezone không phát huy tác dụng.

Hiện nay, vẫn có nhiều trường hợp người dùng vô tình tải nhầm ứng dụng có tên tương tự như Bluezone Pool, Blued hay đặc biệt là Bluzone. Nhiều người đã đánh giá 1 sao lên những ứng dụng này do cho rằng đây là các ứng dụng giả mạo Bluezone.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Tử Quảng - CEO tập đoàn công nghệ Bkav - Bluezone sẽ chỉ thực sự hoạt động hiệu quả khi người dùng luôn bật bluetooth, đặc biệt, ứng dụng này chỉ sử dụng khoảng 10% pin mỗi ngày.

Theo thống kê của Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT, tính đến 11h ngày 11.8.2020, số lượt tải ứng dụng Bluezone đạt 15,7 triệu, tăng 15,5 triệu lượt so với ngày 25.7.

Ứng dụng trước khi được công bố chính thức đã được nhiều đơn vị chức năng bao gồm Cục Tin học hoá, Cục An toàn thông tin của Bộ TTTT, đại diện của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an đánh giá.