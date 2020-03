Sẽ sớm có chip Snapdragon 865 plus

(QNO) - Nhiều thông tin trên các trang công nghệ cho biết hãng Qualcomm sẽ tiếp tục cho ra bộ vi xử lý mới mạnh mẽ: Snapdragon 865 Plus.

Bộ vi xử lý Snapdragon 865.

Vào tháng 12.2019, khi chip di động Snapdragon 865 cao cấp được công bố, nó đã khiến người hâm mộ công nghệ thích thú với khả năng của mình và sớm đứng đầu thị trường bộ xử lý di động cho các thiết bị Android. Để rồi thế hệ kế tiếp sẽ sớm xuất hiện, theo Phonearena.

Một số tính năng của nó bao gồm Computer Vision Engine (phương pháp thị lực máy tính) tích hợp, hỗ trợ video 8K và camera đạt độ phân giải 200 megapixel, cũng như xử lý AI mạnh gấp đôi so với thiết bị tiền nhiệm.

Trang Androidauthority cho biết nguyên mẫu của Snapdragon 865 Plus sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 4.2020 và ra thị trường vào quý III năm nay.

Snapdragon 865 Plus sở hữu khả năng xử lý đa pixel (điểm ảnh) cho máy camera, cho phép nhà sản xuất không nỗ lực tăng tốc độ xung nhịp mà thay vào đó xử lý nhiều thông tin hơn trên mỗi giây đồng hồ, giúp thời lượng pin tốt hơn, camera tích hợp AI tốt hơn. Vì vậy, đây là nền tảng di động đứng đầu thế giới.

Phiên bản Plus gần đây nhất của Qualcomm là Snapdragon 855 Plus. Nó có kết xuất đồ họa nhanh hơn 15% so với Snapdragon 855 tiêu chuẩn và các tính năng nâng cấp nhẹ khác. Trọng tâm của nó là chơi game do AI, công nghệ âm thanh và các tính năng phần cứng lẫn phần mềm được tối ưu hóa cho trò chơi. Với Snapdragon 865 Plus được lên kế hoạch ra mắt, nhiều khả năng nó cũng sẽ tập trung vào khả năng chơi game của phiên bản chip tiêu chuẩn, hoặc thậm chí tích hợp modem 5G để cải thiện thời lượng pin.