Tập huấn an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

(QNO) - Sở KH&CN vừa phối hợp Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân tập huấn an toàn bức xạ, Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định 107/NĐ-CP về an toàn bức xạ và hạt nhân cho học viên là nhân viên bức xạ hoạt động trong lĩnh vực y tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam diễn tập an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2019. Ảnh: T.N

Học viên được cung cấp nhiều thông tin hữu ích cũng như đào tạo, tập huấn nhiều kỹ năng quan trọng ứng dụng ở lĩnh vực an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp. Cụ thể như được trang bị kiến thức về bức xạ ion hóa và ứng dụng; tương tác của bức xạ với vật chất; tiêu chuẩn giới hạn liều và biện pháp bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; hệ thống các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ. Ngoài ra còn được trang bị kiến thức về an toàn bức xạ trong xạ trị, tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở, quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

Học viên còn được trang bị những kiến thức về Luật Năng lượng nguyên tử; chế tài thanh tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân theo Nghị định 107/2013/NĐ-CP.