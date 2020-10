Ứng dụng công nghệ thông tin điều tiết hợp lý hồ chứa thủy điện

(QNO) - Thời gian qua, Công ty Thủy điện Sông Tranh (chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Tranh 2) triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Việc vận hành, quản lý, kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Tranh đều ứng dụng CNTT. Ảnh: T.N

Minh bạch và chính xác

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 có vị trí kết lưới vào hệ thống điện miền Trung qua trạm biến áp 220kV Tam Kỳ, góp phần ổn định an ninh năng lượng. Trước khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 sử dụng điện thoại hotline để tiếp nhận lệnh điều độ.

Từ ngày 1.2.2016, nhà máy thủy điện này bắt đầu chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và triển khai ứng dụng CNTT vào việc vận hành thị trường điện để có thể giám sát thông số, trạng thái vận hành nhà máy qua giao diện HMI và hệ thống SCADA chính xác, theo thời gian thực và có thể lưu lại nhật ký lệnh vận hành.

Hiện nay, toàn bộ thiết bị trong nhà máy gồm 2 tổ máy, trạm phân phối, các hệ thống thiết bị phụ trợ… đều được vận hành thông qua hệ thống điều khiển, giám sát bằng máy tính. Do đó, việc ứng dụng CNTT vào trong công tác vận hành các hệ thống thiết bị đã được thực hiện thường xuyên, liên tục từ những ngày đầu vận hành cho đến nay. Nhờ vậy mà tất cả thiết bị của nhà máy được vận hành đảm bảo an toàn, liên tục, không xảy ra sự cố chủ quan gây mất an toàn cho con người, thiết bị.

Ngoài ra, Công ty Thủy điện Sông Tranh còn trang bị hệ thống camera giám sát các thiết bị như độ mở cửa van, hạ lưu đập tràn, mực nước hồ, hạ lưu nhà máy, trạm phân phối, các vị trí cần giám sát đặc biệt…

Trung tâm điều khiển nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: T.N

Nhờ áp dụng triệt để CNTT mà việc điều hành, quản lý công việc trở nên dễ dàng, kịp thời, bỏ các loại hồ sơ giấy tờ không cần thiết. Hầu hết báo cáo của công ty đều được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử, tiết kiệm được chi phí in ấn văn bản.

Hiệu quả nhất là Công ty Thủy điện Sông Tranh đã ứng dụng CNTT trong công tác đấu thầu qua mạng. Theo công ty, việc đấu thầu qua mạng rút ngắn được thời gian phát hành hồ sơ so với lựa chọn nhà thầu trực tiếp; giảm thiểu chi phí in ấn, photo hồ sơ tài liệu để phát hành so với lựa chọn nhà thầu trực tiếp. Bên cạnh đó, đảm bảo được tính minh bạch, công bằng đối với các nhà thầu tham dự thầu, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Điều tiết hợp lý hồ chứa mùa lũ

Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, thời gian qua nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 xây dựng 6 trạm cảnh báo lũ tại các huyện hạ du, áp dụng công nghệ IoT Aduino và module SIM truyền tin qua sóng điện thoại, nhờ đó có thể truyền thông tin vận hành hồ chứa đến nhân dân trong khu vực kịp thời, chính xác.

Ngoài ra, công ty cũng liên tục cập nhật dữ liệu thủy văn lên các website của tỉnh, Bộ TN-MT, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dữ liệu trong các hệ thống nêu trên hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan chức năng.

Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết, nhà máy thủy điện đã áp dụng CNTT phục vục công tác tính toán, báo cáo thủy văn và điều tiết hồ chứa trong mùa mưa lũ hằng năm. Công tác tính toán thủy văn gồm: mực nước hồ, lưu lượng chạy máy, lưu lượng về hồ… Trong mùa mưa lũ, ngoài tính toán vận hành các tổ máy, còn phải liên tục quan trắc, quyết định các tình huống vận hành điều tiết hồ chứa thông qua việc đóng mở các cửa van đập tràn, hạn chế tối đa sai sót, giảm thời gian thao tác, cung cấp kịp thời số liệu thủy văn cho các cấp theo yêu cầu.

“Việc ứng dụng CNTT vào quản trị và sản xuất đã mang lại hiệu quả, là chìa khóa giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển bền vững và năng động. Công ty luôn dành nguồn lực để phát triển và ứng dụng CNTT vào sản xuất thị trường điện” - ông Toàn khẳng định.

Thời gian qua, nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 triển khai báo động cấp độ thiên tai qua tin nhắn điện thoại để người dân chủ động ứng phó; kịp thời thông tin về diễn biến của hiện tượng động đất trong khu vực. Kết quả kiểm định an toàn đập của đơn vị tư vấn độc lập gần đây cho thấy, đập chính, đập phụ và các công trình trên tuyến áp lực của thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn ổn định trong vận hành và phòng chống thiên tai, lũ lụt.