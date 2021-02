Bước chuyển mới ở Cụm công nghiệp Thanh Hà

TP.Hội An đã chính thức chuyển giao nhiệm vụ quản lý, khai thác Cụm công nghiệp (CCN) Thanh Hà cho Ban Quản lý dự án và quỹ đất thành phố, đồng thời sẽ tiếp tục thi công hoàn thành hạ tầng và thực hiện phương án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tập trung vào CCN trong năm nay.

Trồng vệt cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Thanh Hà. Ảnh: Đ.H

Việc di dời các cơ sở sản xuất vào CCN Thanh Hà bắt đầu thực hiện từ năm 2016 và đã bố trí 11 cơ sở (khoảng 210 lao động) với tổng diện tích hơn 193.100m2, gồm các cơ sở sản xuất mộc, trà và tinh dầu, gốm, may mặc và 1 công ty cấp nước. Tổng nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, hộ sản xuất thực hiện dự án là 34 tỷ đồng.

Năm 2020, thành phố tiếp tục di dời vào CCN 29 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, chủ yếu là các cơ sở chế biến gỗ, sản xuất giường, bàn ghế, tủ, cắt đá granit, sản xuất cơ khí…

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật CCN Thanh Hà (giai đoạn 2) đã quyết toán xong. Hạng mục giao thông thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khắc phục, gia cố đoạn tường chắn đất bị sạt lở cũng đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết: “Thành phố đã hoàn thành việc bốc thăm vị trí cho thuê đất cho 29 cơ sở sản xuất vào CCN và trình tỉnh cho phép đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm tại cụm”.

Năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, Hội An tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ngành kinh tế chủ lực hàng đầu là du lịch – dịch vụ - thương mại bị suy giảm kéo dài. Vì vậy, trong những giải pháp đồng bộ để phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, UBND thành phố đã xác định việc tiếp tục thi công hoàn thành hạ tầng và thực hiện phương án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào CCN là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Tại đây còn khoảng 3ha đất có thể kêu gọi đầu tư nên thành phố sẽ tìm giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất với quy mô lớn, đảm bảo tiêu chí xanh, sạch nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách và giải quyết lao động tại chỗ.

Bà Huỳnh Thị Kim Dung – Trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND thành phố cho biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm cục bộ bởi khu giết mổ gia súc tập trung và các cơ sở sản xuất trong CCN, thành phố cần tập trung nguồn lực để hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại đây. Ngoài ra, qua giám sát hoạt động của các doanh nghiệp tại CCN, một số trường hợp thuê đất được bố trí với diện tích khá lớn nhưng sử dụng đất chưa hiệu quả, kéo dài thời gian đầu tư, xây dựng trái phép… gây lãng phí tài nguyên.

“Để quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, đề nghị thành phố chỉ đạo kiên quyết việc thực hiện kết luận thanh tra của UBND thành phố về tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất tại CCN” - bà Dung nói.