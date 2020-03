Tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), ngành công thương đang tích cực vận động DN đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng; hỗ trợ DN tìm kiếm thị trường mới.

Dệt may và da giày là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Ảnh: Đ.H

Theo ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Công Thương, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, thời gian qua Sở Công Thương đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp tiến hành khảo sát các địa phương, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa để chủ động có phương án hoặc đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trên địa bàn. Sở cũng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình, nhằm tránh sự tăng đột biến, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của cả cộng đồng. Đồng thời đề nghị siêu thị Co.opMart Tam Kỳ, các trung tâm thương mại, ban quản lý chợ… khuyến khích tư thương chủ động dự trữ và triển khai phương án điều tiết kịp thời nguồn cung ứng hàng hóa, đảm bảo các nhu yếu phẩm trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, có biện pháp kiểm soát hoạt động phân phối, thu mua hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu; tăng cường kiểm soát các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn... “Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng thiết yếu, cung ứng kịp thời, đầy đủ cho nhu cầu của người dân, chú trọng địa bàn nông thôn, các khu, cụm công nghiệp...” - ông Thử nói.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có đến 97% DN có quy mô nhỏ và vừa, nên năng lực tài chính có hạn, mỗi khi bị khủng hoảng, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ, tất yếu sẽ dẫn đến khó khăn. Ngoài ra, các hoạt động về xúc tiến thương mại cho DN trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, thông tin trao đổi giữa các DN với nhau chưa được kết nối thường xuyên. Chính vì vậy, dịch Covid-19 xảy ra khiến nhiều DN không chủ động được nguồn nguyên liệu và đưa ra giải pháp ổn định thị trường. Nhiều DN bị thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị đứt gãy một số chuỗi cung ứng về nguyên liệu đầu vào và đầu ra sản phẩm, nhất là trong ngành dệt may và da giày, nông sản, dịch vụ du lịch và bán lẻ… Đặc biệt, hiện nay hầu hết DN của 2 ngành ngành dệt may và da giày chỉ dự trữ nguyên phụ liệu tới cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 5.2020. Nhiều khả năng sẽ có hàng loạt DN phải tạm ngưng sản xuất do thiếu nguyên phụ liệu.

Theo Sở Công Thương, trong 2 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp giảm 18,4% so cùng kỳ năm trước; trong đó giảm chủ yếu ở nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 18%). Hầu hết các nhóm ngành hàng đều giảm (trừ nhóm hàng xăng dầu các loại tăng 7,45%); trong đó hàng lương thực, thực phẩm giảm 35%, hàng may mặc giảm 44%, đồ dùng gia đình giảm 19%, gỗ và vật liệu xây dựng do ảnh hưởng dịch bệnh nên hoạt động xây dựng cũng chưa sôi động, dự tính giảm 5,5%, nhóm hàng phương tiện đi lại giảm 26,6%...

Để giúp DN vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, theo ông Nguyễn Quang Thử, thời gian đến, Sở Công Thương sẽ tăng cường bám sát diễn biến thị trường, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các DN phân phối tăng cường các biện pháp cung ứng, điều phối bán lẻ hàng hóa phục vụ người dân. Tiếp tục chỉ đạo cho các DN bán lẻ tăng cường phối hợp với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung nhanh nhất, đảm bảo chất lượng. Sở sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương tăng cường hỗ trợ DN tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện đầu vào sản xuất để thay thế trong trường hợp nguồn cung bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nhất là các nguyên liệu ngành dệt may, da giày, điện tử; rà soát, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc...