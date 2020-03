Vượt khó thời Covid-19

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng cho thấy tác động nhiều mặt đến các hoạt động kinh tế. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động điều hướng, xoay xở để ổn định hoạt động.

Tại Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai (huyện Núi Thành), ảnh hướng của dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Và trước dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã tính đến việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Theo tổng hợp của Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực dệt may, phụ trợ dệt may, ô tô, phụ trợ ô tô… tại đây bị giảm sút do hầu hết sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài bị gián đoạn. Bên cạnh đó, tình hình tiêu thụ sản phẩm cũng gặp khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Công ty CP Ô tô Trường Hải tại Khu KTM Chu Lai và các công ty có đơn đặt hàng, mua bán với Trung Quốc.

Riêng Công ty CP Ô tô Trường Hải, ngoài những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, đơn vị cũng đang đối diện với khó khăn về thị trường, khi ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được sản xuất, lắp ráp trong nước phải cạnh tranh gay gắt với xe nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước khu vực ASEAN. Thống kê 2 tháng đầu năm, doanh số của Thaco đã giảm 24% so với cùng kỳ (10.600 xe/14.020 xe của năm 2019).

Theo ông Lê Vũ Thương - Trưởng ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, cùng với sự sụt giảm của thị trường ô tô Việt Nam, sự sụt giảm nghiêm trọng của sản xuất và lắp ráp ô tô khách, với mức giảm lên tới 47%, đã kéo theo sản lượng của các nhà máy linh kiện phụ tùng ô tô trong nước giảm theo, nhiều nhà máy công nghiệp hỗ trợ phải thu hẹp sản xuất và bố trí nhân sự nghỉ chờ việc, trong đó có các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô của Thaco tại Chu Lai…

Một khó khăn nữa là lao động nước ngoài chưa trở lại làm việc nên nhiều dự án doanh nghiệp phải tính toán phương án sử dụng lực lượng tại chỗ. Ông Kim Kyung Hwan - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, đầu tư tại Khu công nghiệp Tam Thăng - Tam Kỳ, thuộc Tập đoàn Hyosung Hàn Quốc) cho hay, với ngành nghề sản xuất vải mành, túi khí - một trong những ngành sản xuất phụ kiện của công nghiệp ô tô, Hyosung đầu tư tại Quảng Nam giai đoạn 1 với tổng vốn 250 triệu USD. Trước tác động của dịch bệnh và sự hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài, ông Kim Kyung Hwan cho biết Hyosung Quảng Nam phải tự thích ứng với diễn biến dịch bệnh bằng cách nghiên cứu các phương án sử dụng nguồn lực tại chỗ, cố gắng đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng như dự kiến.

Ông Kim Kyung Hwan cho biết thêm, đối với các vật tư phục vụ sản xuất như nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, hay vật tư đóng gói, Hyosung đã có nguồn dự trữ đảm bảo từ trước, nên khi đi vào hoạt động, việc sản xuất và xuất khẩu sẽ không bị trì hoãn.