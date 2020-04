Cần xử lý nhanh và nghiêm

Hôm qua 13.4, một phó chủ tịch HĐND huyện ở tỉnh Bình Phước bị đình chỉ công tác vì hành vi chống đối đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch Covid. Còn ở Quảng Nam, những ngày qua dư luận trong và ngoài tỉnh đều lên án hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Như vụ vào chiều ngày 5.4, Nguyễn Trung Thành và Võ Phi Hùng (đều SN 1988, trú thôn Tú Hội, xã Tam Thành, Phú Ninh) qua chốt kiểm dịch, chẳng những không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà Thành còn chống đối, đe dọa các thành viên đang làm nhiệm vụ. Sau đó Võ Phi Hùng đến cơ quan công an trình diện còn Nguyễn Trung Thành lẩn trốn. Hiện tại, Công an huyện Phú Ninh đã khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh truy nã Thành.

Một vụ khác, khoảng 15 giờ ngày 6.4, Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, Nông Sơn) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm trên tuyến ĐT611. Khi tới chân đèo Le thì bị chốt kiểm soát dịch bệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra thân nhiệt. Anh ta bất tuân và lớn tiếng chửi bới, lăng mạ các cán bộ đang thi hành công vụ rồi chạy tới một nhà dân ở gần đó lấy cây cào lúa quay lại hùng hổ xông vào đánh một cán bộ công an của chốt kiểm soát. Ngày 8.4, Công an huyện Nông Sơn đã khởi tố, tạm giam Phương để đề nghị truy tố trước pháp luật theo Điều 330 của Bộ luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ.

Lâu nay các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra không hiếm, song ít có vụ nào được nhiều người quan tâm, phê phán; cộng đồng mạng la lối, dùng nhiều từ ngữ rất “khó chịu” để chỉ trích hành vi kém văn hóa như các vụ này. Nguyên do rất dễ hiểu bởi đất nước ta cũng như trên toàn cầu đang oằn mình chống dịch Covid-19, một thảm họa đối với nhân loại mà bất cứ một công dân nào cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Thực tế cho thấy, thời gian qua bên cạnh người thi hành công vụ bị tấn công bằng đấm, đá, xô xát, giằng co, dùng vũ khí, hung khí… còn có hàng loạt hành vi khác mà luật pháp quy định là chống người thi hành công vụ như không tuân thủ hiệu lệnh, tín hiệu, có những lời nói, cử chỉ đe dọa, uy hiếp, bôi nhọ, xúc phạm, vu khống lực lượng đang thi hành công vụ. Không ít clip được người dân tung lên internet cho thấy một số cán bộ làm nhiệm vụ đã kiềm chế, nhẫn nhịn ngoài sức tưởng tượng đối với những hành vi chống đối vô văn hóa của người vi phạm.

Để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong thời gian cực kỳ cần thiết về cách ly xã hội để phòng chống dịch thì dứt khoát phải có những biện pháp mạnh mang tính bắt buộc đối với những người cố tình không thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thiết nghĩ, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nhanh chóng hoàn thành hồ sơ vụ án theo thủ tục rút gọn (Điều 456 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 có quy định) để xét xử kịp thời nhằm răn đe, phòng ngừa và góp phần phục vụ tích cực công tác phòng chống dịch Covid-19, giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội.