"Sức đề kháng" của cộng đồng

The Flu (đại dịch cúm) là bộ phim ăn khách của Hàn Quốc được sản xuất vào năm 2013, mấy ngày qua được báo chí nhắc đến nên tôi tìm xem. Công nhận loại phim giả tưởng có sức cuốn hút và thú vị khác biệt, như The Flu thì quá hấp dẫn bởi sức tưởng tượng của những nhà làm nghệ thuật thứ bảy. Và xem phim giả tưởng như The Flu, tuy có chút hoang mang khi hình dung về thảm họa của loài người nhưng cuối cùng tôi cũng có thêm niềm tin rằng, đó chỉ là phim ảnh thôi.

Thế nhưng cái không khí hoảng loạn do thiên tai địch họa mà phim ảnh bày ra, cụ thể như đại dịch cúm gia cầm mà The Flu mô tả thì không thể nói chẳng tác động gì tới tâm lý người xem. Nhất là trong tâm lý cộng đồng hiện nay, khi phải đối mặt với đợt dịch viêm phổi cấp lây từ người sang người từ loại chủng mới của vi rút corona.

Những ngày qua, cộng đồng xã hội như đang trải qua cơn sốt bất thường. Đã gần một tuần qua, khẩu trang - một loại vật tư y tế thông thường đã gây nên chuyện lộn xộn của cộng đồng; dù bây giờ nhiều nơi đã phát miễn phí nhưng báo chí vẫn mô tả cảnh chen lấn mua khẩu trang vẫn xảy ra; rồi các cửa hàng ở Hà Nội đồng loạt không bán khẩu trang cứ như là biện pháp trả đũa...



Thực ra chen lấn hay “chảy” về một phía và tạo nên sự ách tắc là biểu hiện thường thấy của cộng đồng lâu nay. Người người cứ như xô đẩy nhau từ tham gia giao thông, đến mua thứ này thứ kia hay thậm chí hỗn loạn như trên phim ảnh trong lúc tham gia các lễ hội...

Ngay như ngày vía Thần tài mới đây thôi, cũng thấy cảnh chen lấn mua vàng cầu may hay mua cá lóc về cúng. Cảm giác như môi trường xã hội đang rất chật chội, thiếu thốn một thứ gì đó quan trọng; giống như nhiều người cùng trên chiếc thuyền con, một ai đó không ngồi vững vàng ở vị trí của mình là chòng chành. Và nếu con thuyền đã ở vào tình thế như vậy thì khó nói có khả năng vượt qua gian nguy.

Corona gây lo lắng thái quá cũng đúng thôi, bởi không thường xuyên như số người chết do tai nạn giao thông mỗi ngày, không đến hẹn lại lên như bão lũ... Đây là những mối nguy mà cộng đồng đang đối mặt và cũng cần một “sức đề kháng” mạnh mẽ mới có thể hạn chế được rủi ro, thảm họa.

Dịch bệnh do vi rút corona bùng phát, ngoài việc khẩn trương ngăn chặn phát tán vi rút thì cũng làm lộ ra nhiều đầu việc mà xã hội cần giải quyết như chuyện xuất nhập cảnh, những thiệt hại về du lịch, giao thương kinh tế qua cửa khẩu..., hay thậm chí chuyện học sinh ở nhà cả tuần cũng là một mối bận tâm. Cơ quan chuyên môn, ngành chức năng, địa phương vào cuộc rất sớm và đang ráo riết triển khai các biện pháp ngăn chặn, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Dịch bệnh từ corona được cho là tấn công vào những người có sức đề kháng yếu nên việc ngăn ngừa bằng cách tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng được xem là biện pháp quan trọng. Và quan trọng hơn, cộng đồng cũng cần có một “sức đề kháng” đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua những mối nguy chung.