Tại... máy điều hòa

Máy điều hòa là nguyên nhân chính khiến tiền điện nhiều gia đình tăng vọt trong thời gian qua. Dù đó là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp đã lâu nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhận thông báo kỳ tiền điện tháng 7 tăng khoảng 30% so với tháng trước (riêng tháng 6 thì hơi sốc vì tăng gần 100% so với tháng 5).

Theo báo cáo của EVN, thời tiết nắng nóng kéo dài là nguyên nhân chủ yếu khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, trong đó do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa không khí khiến chỉ số sử dụng điện tăng mạnh.

Cụ thể, số liệu thống kê, tính đến ngày 20.6, đã có tới hơn 7,22 triệu khách hàng sinh hoạt (chiếm 27,77% khách hàng) có mức tiêu thụ điện cao hơn 30% so với tháng 5.2020 (gấp 2,33 lần so với tháng 5); số khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 50% là hơn 4,4 triệu (gấp 4,4 lần so với tháng 5); đồng thời có hơn 326 nghìn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 5.

Như EVN đã nói, máy điều hòa là nguyên nhân chính. Vì vậy, với hóa đơn tiền điện chiếm gần 1/4 mức lương của mình, tôi có thể suy nghĩ lại về nhu cầu... làm mát này. Có nên tiếp tục xài loại thiết bị “xa xỉ” này không, khi chỉ vì cái sự mát mẻ mà đồng lương viên chức của tôi teo táp, chật vật?

EVN có vẻ rất hiểu nỗi lo lắng của khách hàng, nên dẫn lời các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo rằng, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng từ 2 đến 3%. Nếu nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 5 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng thêm 10%. Do đó, mặc dù thời gian sử dụng điều hòa không đổi nhưng khi nhiệt độ môi trường tăng và nhiệt độ trong phòng vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa vẫn tăng lên rất nhiều. Và cũng vì hiểu khách hàng của mình với phương châm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện, nên hệ số bậc thang giá điện sinh hoạt được xây dựng theo kiểu... sử dụng điều hòa là giá điện lập tức leo thang.

Nắng nóng đang như thiêu như đốt. Ở thành thị thì như chảo rang không nói, nhưng nhiều vùng quê bây giờ cũng chịu không thấu vì mật độ dân cư ngày càng tăng, môi trường tự nhiên trở nên bức bối. Cái “máy điều hòa” tự nhiên không còn hoạt động hiệu quả nữa nên nhiều gia đình ở nông thôn phải bấm bụng mua sắm máy điều hòa.

Nhưng với giá điện bậc thang như hiện tại, để “nuôi” một chiếc máy điều hòa, hẳn là những gia đình có mức thu nhập khá (số này ở nông thôn không nhiều). Vì vậy, việc sử dụng điều hòa vô tình trở thành mặt bằng về chất lượng đời sống vật chất của người dân, không chỉ ở mức mua sắm phương tiện sinh hoạt mà cả chi phí sử dụng; cũng giống như xe hơi, thường chỉ dành cho những gia đình khá giả. Bởi vậy, dù gì thì cũng nên sử dụng điện tiết kiệm vì đó là hàng hóa khan hiếm, đắt đỏ; và không nên sử dụng điều hòa nếu không muốn giá điện leo thang theo bậc như hiện nay!