Xin cứu giúp chàng trai Cơ Tu

Đã hơn 10 ngày trôi qua, kể từ khi đứa con trai đầu bị tai nạn, hôn mê sâu vào đêm mùng 2 Tết Nguyên đán, anh Alăng Cam (dân tộc Cơ Tu, ở thôn Pho, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang) vẫn một mình túc trực trong bệnh viện. Số tiền ít ỏi mà vợ chồng anh dành dụm được từ trước tết, nay cũng vơi dần trong khốn khó, ngặt nghèo. Anh Cam nói, tính ra không muốn ngỏ lời này với tôi, vì không muốn làm phiền đến người khác. Nhưng gia cảnh bây giờ khó khăn quá, nên đành mở lời mong các nhà hảo tâm cứu giúp vượt qua cơn rủi ro, hoạn nạn.

Alăng Cội hôn mê sâu hơn 10 ngày nay tại bệnh viện. Ảnh: A.C

Con anh, tên Alăng Cội, nay vừa tròn 16 tuổi. Hết lớp 9, do hoàn cảnh khó khăn, Cội không tiếp tục học phổ thông nữa, mà đăng ký học nghề tại một trường ở TP.Tam Kỳ. Mùng 2 tết, Cội cùng một vài người bạn đến thăm nhà của bà con, rồi chẳng may bị tai nạn, bất tỉnh. Sau khi được đưa xuống cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ chẩn đoán Cộii bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu cho đến nay. "Hồi nghe tin con bị tai nạn, trong người lúc đó cũng không có đồng nào. Vay mượn từ bà con hàng xóm được gần một triệu đồng, dù tiết kiệm hết cỡ nhưng do chi phí quá tốn kém nên số tiền đó cũng không còn. Giờ mình cũng chưa biết làm sao" - anh Cam trải lòng.

Ông Coor Le - Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho hay, nhiều năm nay hộ Alăng Cam đều nằm trong diện khó khăn của xã. Bản thân anh Cam làm nghề thợ hồ, vợ cũng không có việc làm ổn định nên kinh tế rất eo hẹp. Thông qua Báo Quảng Nam, ông Le mong muốn nhận được sự chung tay, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm giúp gia đình anh Cam có thêm điều kiện lo một phần chi phí thuốc men cho con, sớm vượt qua cơn hoạn nạn, khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: anh Alăng Cam, thôn Pho, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang; số điện thoại: 0366701698. Hoặc Phòng Hành chính - Trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp Alăng Cội).