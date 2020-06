Chậm thực hiện bồi thường bảo hiểm

Ông Trần Thiện Tài (thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) có đơn khiếu nại gửi đến Báo Quảng Nam về việc Bảo Việt Quảng Nam chưa thực hiện việc bồi thường chế độ bảo hiểm cho ông. Phóng viên Báo Quảng Nam đã tìm hiểu vụ việc.

Ông Trần Thiện Tài bức xúc vì Bảo Việt Quảng Nam chậm giải quyết hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho xe ô tô tải của ông. Ảnh: D.L

Từ lúc xảy ra vụ tai nạn giao thông tại tuyến đường xã Trà Mai - Trà Vân (huyện Nam Trà My) đến nay đã hơn 6 tháng (ngày 16.12.2019), nhưng theo ông Trần Thiện Tài, phương tiện bị tai nạn là ô tô tải của ông vẫn chưa được sửa chữa.

Ông Tài trình bày: “Hôm đó là vào khoảng 7 giờ tối ngày 16.12.2019, ô tô tải của gia đình tôi đi tuyến Trà Mai - Trà Vân thì bị tai nạn. Do đường dốc và trơn nên xe bị trượt rơi xuống vực, hỏng nặng. May mắn là tài xế Trần Hưng (lái xe thuê cho ông Tài - PV) đã nhanh trí nhảy khỏi ca bin, nên chỉ bị trầy xước”.

Đội cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Nam Trà My) nhận được tin báo đã đến khám nghiệm hiện trường, kết luận tai nạn tự ngã do nguyên nhân khách quan nên không xử lý hành chính. Ông Tài là chủ xe đã liên hệ với bộ phận giám định của Bảo Việt Quảng Nam. Nhân viên giám định của Bảo Việt đã đến hiện trường trong ngày 17.12 phối hợp với chủ xe để xử lý vụ việc.

Ông Tài nói: “Điều tôi rất bức xúc là đã qua hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, nhưng bên Bảo Việt cứ lần lữa hẹn mãi, chưa chịu phối hợp với gara sửa xe cho tôi. Tôi đã đi không biết bao nhiêu lần đến Bảo Việt yêu cầu trả lời cho tôi là có giải quyết được hay không, nếu không thì cho tôi biết lý do, nếu được thì vì sao chậm. Bên đó cứ trả lời ậm ờ, cứ bảo chưa có thiết bị về do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nhưng xe tôi bị hư từ trước Tết Nguyên đán, là thời điểm trước khi có dịch bệnh xảy ra thì vì lý do gì lại không có máy móc thiết bị để thay, sửa?”.

Nhiều lần bị trì hoãn việc sửa chữa bởi lý do không có máy móc, thiết bị, ông Tài đã yêu cầu Bảo Việt Quảng Nam phải cam kết thời gian hoàn thiện sửa chữa. Ngày 21.4.2020, ba bên là ông Tài, nhân viên Bảo Việt, chủ gara xe đang sửa xe cho ông Tài đã ký biên bản cam kết hoàn thiện sửa xe vào ngày 21.5.2020. Tuy nhiên, hiện xe của ông Tài vẫn chưa xong. Trong thời gian bị trì hoãn bồi thường bảo hiểm, ông Tài phải ngừng chạy xe chở keo, tài xế mất việc làm, thiệt hại về kinh tế khá lớn. Ông không mong muốn gì hơn là được sửa chữa xe, nhận xe về để làm ăn trở lại.

Phóng viên Báo Quảng Nam đã liên hệ với đại diện lãnh đạo Bảo Việt Quảng Nam để tìm hiểu lý do vì sao chậm giải quyết bồi thường bảo hiểm cho ông Tài. Tuy nhiên lãnh đạo Bảo Việt Quảng Nam không gặp phóng viên, và chỉ cung cấp số điện thoại của nhân viên thụ lý vụ việc này là ông Huỳnh Nguyễn Vũ. Qua điện thoại, ông Vũ nói rằng hồ sơ của ông Tài đang được Bảo Việt Quảng Nam thụ lý giải quyết.

Ông Vũ nói: “Vụ tai nạn khiến xe ông Tài hư hỏng nặng, thiệt hại lớn nên chúng tôi cần thời gian để giám định, xác định hư hỏng. Xe ô tô tải đang được gara tiến hành sửa chữa, chúng tôi đang giải quyết”.