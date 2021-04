Tranh chấp quyền sử dụng đất ở phường An Phú (Tam Kỳ): Đương sự nghi giả mạo hồ sơ, tòa khẳng định không

Cho rằng có nhiều khuất tất trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) nên gia đình ông Nguyễn Văn Cả gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng mong làm sáng tỏ, dù trước đó cơ quan tòa án đã phán quyết.

Ông Nguyễn Văn Cả tại lô đất tranh chấp quyền sử dụng đất. Ảnh: H.P

Từ khiếu kiện đến tố cáo

Trong đơn ông Nguyễn Văn Cả (trú ở khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) trình bày: Năm 2008, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư phía tây đường An Hà - Quảng Phú, UBND TP.Tam Kỳ ban hành quyết định thu hồi 1.286m2 của gia đình do mẹ ông là bà Nguyễn Thị Bạn - đại diện hộ gia đình đứng tên quản lý sử dụng (bà Bạn đã mất).

Sau khi thu hồi đất, thành phố bố trí cho gia đình 2 lô tái định cư (lô 5 và lô 8 thuộc khu A2). Sau đó gia đình thống nhất tặng lô số 5 có diện tích 165,2m2 cho ông Nguyễn Văn Khay (con ông Nguyễn Văn Cả) quản lý sử dụng. Tuy nhiên, thực tế ông Khay không được nhận giấy chứng nhận QSDĐ của lô số 5.

Ông Nguyễn Văn Cả nói: “Năm 2017, con tôi làm nhà trên lô đất số 5 thì bất ngờ ông Mai Văn Tâm đến ngăn cản và cho rằng vợ chồng ông đã mua lô đất này. Trong buổi làm việc tại UBND phường An Phú ngày 14.9.2018, ông Tâm cung cấp bản hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa mẹ tôi với vợ chồng ông Mai Văn Tâm và bà Bùi Thị Lai. Thấy có sự mờ ám trong bản hợp đồng chuyển nhượng này nên gia đình quyết định tố cáo đến cơ quan chức năng”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Cả tố cáo những nội dung gì?

Thứ nhất, theo ông Cả, cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ vì sao ông Nguyễn Văn Túc - nguyên cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư TP.Tam Kỳ (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ) đã tự ý vào Trung tâm hành chính công Tam Kỳ ký nhận giấy chứng nhận QSDĐ của bà Nguyễn Thị Bạn mà không có bất kỳ sự ủy quyền nào từ phía gia đình.

Thứ hai, làm rõ bà Hà Thị Tám - nguyên là công chứng viên Phòng Công chứng số 01 tỉnh khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ mà không có giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình ông Nguyễn Văn Cả.

Thứ ba, gia đình ông Cả tố cáo bà Nguyễn Thị Trinh - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường An Phú ký xác nhận bà Nguyễn Thị Bạn sống độc thân không đúng thực tế. Thứ tư, việc vợ chồng ông Mai Tấn Tâm - bà Bùi Thị Lai thực hiện giao dịch với người già yếu lại không biết chữ mà không yêu cầu người làm chứng.

“Mẹ tôi không bán vì trước đó đã họp gia đình cho cháu Nguyễn Văn Khay. Mặt khác, giấy chứng nhận QSDĐ đã bị ông Túc lấy mất thì làm gì mẹ tôi chuyển nhượng được” - bà Nguyễn Thị Thủy (chị ruột ông Nguyễn Văn Cả) phân trần.

Tòa công nhận hợp đồng chuyển nhượng đúng luật

Cả 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm của cơ quan tòa án đều quyết định giao cho vợ chồng ông Mai Tấn Tâm và bà Bùi Thị Lai được quyền sở hữu toàn bộ tài sản có trên diện tích đất tranh chấp 165,2m2. Vợ chồng ông Tâm, bà Lai có nghĩa vụ thối trả giá trị toàn bộ tài sản vật kiến trúc xây dựng cho vợ chông ông Nguyễn Văn Khay với số tiền hơn 14,2 triệu đồng. Trong khi đó, sau khi nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Cả, Thanh tra Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu Công an tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật. Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh báo cáo kết quả xử lý giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30.4.2021.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi ông Nguyễn Văn Cả làm đơn tố cáo thì ông Nguyễn Sum (mất năm 2018, là chồng bà Nguyễn Thị Bạn) đã khởi kiện yêu cầu tòa án “Hủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Bạn với ông Mai Tấn Tâm, bà Bùi Thị Lai và hủy nội dung xác nhận chỉnh lý biến động sang tên ông Mai Tấn Tâm và bà Bùi Thị Lai ngày 11.1.2010 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Kỳ tại Giấy chứng nhận QSDĐ số AQ 093612 ngày 9.12.2009 do UBND TP.Tam Kỳ cấp cho bà Nguyễn Thị Bạn”, nhưng không được tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận. Vì vậy, ngày 9.8.2019, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thủy, ông Nguyễn Văn Cả và Nguyễn Văn Khay đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Quá trình giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm thể hiện: các con ông Nguyễn Sum và bà Nguyễn Thị Bạn (gồm Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Cả) đều thừa nhận, trên thực tế ông Sum đã sống chung với người khác (bà Nguyễn Thị Hiệp) tại xã Trà Dương (Bắc Trà My) từ sau giải phóng đến nay nên trong hộ khẩu bà Nguyễn Thị Bạn không có tên ông Nguyễn Sum. Cơ quan tòa án lý lẽ rằng, bà Nguyễn Thị Bạn chuyển nhượng QSDĐ cho ông Tâm - bà Lai là do bà Phạm Thị Xê (cháu bà Bạn) giới thiệu, còn bà Nguyễn Thị Thủy (là con bà Bạn) trực tiếp nhận tiền đặt cọc và sau này là tiền chuyển nhượng thửa đất (bút lục số 76, 261).

Theo cơ quan tòa án, việc ông Nguyễn Sum, cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn cả cho rằng không biết bà Nguyễn Thị Bạn chuyển nhượng đất cho người khác là không đúng. Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 20, ngày 29.7.2019 của TAND tỉnh nhận định, tài sản lô đất số 5 và lô đất số 8 cùng khu A2 thuộc quyền quản lý sử dụng hợp pháp của một mình bà Nguyễn Thị Bạn nên bà được toàn quyền định đoạt với khối tài sản này. Việc cho rằng đây là tài sản chung của hộ gia đình là không có căn cứ.

Trong khi đó, nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Cả cho rằng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Bạn với vợ chồng ông Tâm - bà Lai là giả mạo, thì cơ quan tòa án quả quyết là không có căn cứ vì tòa dựa vào Kết luận giám định số 34 ngày 31.10.2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và khẳng định của bà Hà Thị Tám là công chứng viên. Cả Bản án dân sự sơ thẩm (số 20 ngày 29.7.2019) của TAND tỉnh Quảng Nam và Bản án dân sự phúc thẩm (số 112 ngày 17.6.2020) của TAND Tối cao tại Đà Nẵng đều khẳng định, việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.