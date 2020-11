Bàn giao Bộ tiêu chí và chỉ số du lịch bền vững cho Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Du lịch an toàn

KHÁNH LINH - QUỐC TUẤN | 11/11/2020 - 15:10

(QNO) - “Du lịch phải an toàn, an toàn khi đi du lịch” là một trong những tiêu chí được các diễn giả đưa ra tại hội thảo “Đi tìm diện mạo du lịch an toàn - Hành động nào cho du lịch an toàn tại Quảng Nam” diễn ra chiều 10.11 tại TP.Hội An. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Sở VH-TT&DL tổ chức.