Biển An Bàng lọt top 25 bãi biển hàng đầu châu Á theo TripAdvisor

Du khách trở lại biển An Bàng

NHƯ QUỲNH | 01/04/2021 - 10:10

(QNO) - Sau một thời gian vắng bóng du khách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai gây sạt lở bờ biển, du khách đã bắt đầu trở lại vui chơi, tắm biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) đông hơn vào những buổi chiều.