Cần tạo sự kiện trong kích cầu du lịch

(QNO) - Kích cầu phải bền vững, phải gắn với sự kiện và chính sách; các doanh nghiệp phải nắm tay nhau cùng vượt “tâm bão” hậu khủng hoảng Covid-19… là những giải pháp, đề xuất được các doanh nghiệp đưa ra tại buổi tọa đàm “Kích cầu du lịch nhìn từ thực tiễn Hội An”.

Khoảng 40 doanh nghiệp du lịch tham gia tọa đàm. Ảnh: LINH TUẤN

Sự kiện do tạp chí The Leader và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức chiều 5.6 tại Hội An, với sự tham dự của khoảng 40 doanh nghiệp lữ hành và lưu trú trên địa bàn thành phố.

Nhà nước đóng vai trò nhạc trưởng

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, chưa bao giờ du lịch Hội An lại lâm vào khủng hoảng nặng nề như thời điểm hiện tại, các hoạt động du lịch hầu như bị đóng băng và quay về vị trí số 0. Từ tháng 5, dù hoạt động du lịch đã bắt đầu trở lại nhưng lượng khách khá khiêm tốn, nhất là mảng lưu trú, đa số khách sạn chỉ có khách vào những ngày cuối tuần. Dù vậy, trong khó khăn cũng mở ra những cơ hội vàng cho du lịch Hội An trong việc tái cơ cấu, kiến thiết lại sản phẩm và thị trường khách.

Tham dự với tư cách khách mời, ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cho rằng, du lịch Hội An đang ở “tâm bão” nên trong tình hình hiện nay, Nhà nước phải đóng vai trò nhạc trưởng, phải có kế hoạch kích cầu cụ thể, hướng vào đối tượng khách cụ thể: khách nội địa. Ngay bây giờ cần có chính sách đầu tư chăm chút cho khách Việt, tạo dịch vụ cho người Việt bởi lúc này chỉ có khách nội địa mới giúp các doanh nghiệp trụ được qua dịch.

Ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: LINH TUẤN

“Từ nay đến cuối năm 2021, du lịch Hội An phải thay đổi chiến thuật bằng cách tập trung vào khách nội địa và tạo ra những sản phẩm mới, có giá trị mới, những sự kiện hấp dẫn. Như vậy mới mong trụ được qua cơn bĩ cực, chờ thị trường phục hồi” - ông Sự nói. Theo ông Nguyễn Sự, kích cầu không phải giảm giá mà phải tạo ra giá trị, phải tạo ra sự kiện và điểm đến, bởi khách không chỉ đến Hội An để ăn ngủ mà còn trải nghiệm những giá trị tự nhiên, văn hóa của Hội An.

Dẫn giải về câu chuyện người dân trên đảo Cù Lao Chàm vẫn “sống tốt” trong dịch Covid-19 vì quay về với nghề đánh bắt cá truyền thống sau khi không còn du lịch, ông Sự cho rằng, du lịch không thể tách khỏi tự nhiên, đừng cải tạo tự nhiên mà hãy để tự nhiên là một sản phẩm du lịch thực sự lôi kéo khách.

“Du lịch Hội An bắt đầu từ văn hóa nhưng không thể cứ mãi trông vào phố cổ, nếu vậy giá trị rất ngắn. Vì vậy, sau dịch này du lịch Hội An phải thay đổi tư duy, suy nghĩ. Đặc biệt, Nhà nước phải có chính sách cụ thể trong chính sách kích cầu này” - ông Sự nói.

Liên kết doanh nghiệp

Tại buổi tọa đàm, gần 20 ý kiến đều khẳng định, khách nội địa là thị trường chính của du lịch Hội An hiện nay. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Hồng Trang - đại diện Tập đoàn Thiên Minh, muốn kích cầu khách nội địa thành công thì phải hiểu dòng khách này là những ai, họ đang làm gì trong và sau dịch, họ sẽ đi du lịch hay không và nếu đi sẽ chọn hình thức đi như thế nào?...

“Hội An có nhiều điều kiện để đón khách du lịch nội địa (có biển, sông, khu vui chơi giải trí…) nên trước tiên phải nắm được thị trường nội địa. Tuy nhiên, kích cầu không có nghĩa là giảm giá mạnh quá, không khéo sẽ dẫn đến “gãy cầu”. Nếu các khách sạn 4 sao, 5 sao đua nhau giảm giá, các khách sạn 3 sao trở xuống sẽ sống thế nào?” - bà Trang đặt câu hỏi.

Khách nội địa là thị trường chính của du lịch Hội An hiện nay. Ảnh: LINH TUẤN

Theo ông Trần Thái Do - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Á Đông Villas, chủ đầu tư Silk Sense Hội An River Resort, kích cầu phải giữ giá trị cốt lõi, khi đó kích cầu mới bền vững. Một số doanh nghiệp khác khẳng định, trong tình thế này cần phải “kết bè vượt bão”, các doanh nghiệp phải nắm tay liên kết với nhau thành chuỗi khép kín trong kích cầu như tặng voucher, giảm giá cho khách lưu trú khi đến ăn uống, mua sắm hoặc xem các chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí tại Hội An, Quảng Nam…

Ông Võ Phùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nhìn nhận, Hội An chưa có tâm thế đón khách, kể cả việc đưa ra các chương trình kích cầu, khuyến mãi miễn giảm vé tham quan vẫn đang chờ tỉnh thông qua. “Với tư cách chủ nhà, Hội An đã chuẩn bị món gì cho khách (sự kiện, sản phẩm). Hãy dọn sạch nhà trước khi đón khách” - ông Phùng ví von.