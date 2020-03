Chậm tiến độ hoàn thành các dự án du lịch

Do tác động của dịch Covid-19, một số công trình, dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã bị chậm hoặc giãn tiến độ thi công dẫn đến ảnh hưởng hoạt động kinh tế của doanh nghiệp

Dự án Khu du lịch Sinh thái Cổng Trời Đông Giang phải giãn tiến độ thi công do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: V.L

Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, thuộc xã Ma Cooih, huyện Đông Giang, do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (trực thuộc Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư. Công trình chính thức khởi công xây dựng từ đầu quý II.2019, mức vốn đầu tư giai đoạn 1 là 700 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Tập đoàn FVG, hiện tại, dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang vẫn đang tiếp tục được triển khai. Trong đó, công tác san lấp mặt bằng khu vực phía ngoài Cổng trời gần như hoàn thiện. Nhiều công trình hạ tầng như: cầu cống, tuyến cống hộp, tường chắn đất, tuyến thu gom nước mưa, các hạng mục cấp điện, cấp thoát nước mưa, thoát nước thải, sân bãi đỗ xe, chòi vọng cảnh, nhà điều hành…. Tuy nhiên so với dự kiến, tiến độ ban đầu có sự thay đổi. Hiện tại, Tập đoàn FVG đã có báo cáo tình hình với UBND tỉnh và đang triển khai điều chỉnh tiến độ dự án chi tiết.

“Đây là các giải pháp tình thế trước ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19. Vì vậy, Tập đoàn FVG luôn tuân thủ các hướng dẫn và chỉ đạo chung của Chính phủ cũng như chính quyền địa phương, chủ động giãn tiến độ. Trường hợp có các khó khăn về dịch bệnh thì có thể tiếp tục tạm hoãn thời gian đưa vào khai thác hoạt động” - bà Nhung cho biết.

Cũng theo bà Nhung, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hạn chế tụ tập đông người nên đơn vị đã tạm dừng một số hạng mục với các tổ, đội cần thi công cùng lúc.

“Hiện nay, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì công việc của các tổ, đội ở mức tối thiểu, tập trung vào các hạng mục cần chuẩn bị lâu dài mà không cần đông người như ươm giống cây, trồng cây cảnh, tạo cảnh quan. Ngoài ra, đơn vị cũng đã khẩn trương tiến hành hoàn thiện các giấy phép với UBND tỉnh nhằm điều chỉnh một số hạng mục công trình nhằm tối ưu hóa với địa thế của khu vực, đảm bảo mỹ quan của khu du lịch trong tương lai” - bà Nhung nói.

Cùng với dự án của Tập đoàn Thiên Minh và Nam Hội An, dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang là một trong 3 dự án trọng điểm của Quảng Nam hiện nay. Theo đánh giá của các chuyên gia, trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường du lịch hoàn toàn đóng băng, thời gian phục hồi có thể kéo dài tùy vào tình hình kiểm soát dịch bệnh. Đến nay, không chỉ dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang bị ảnh hưởng mà một số dự án du lịch lớn ở Quảng Nam cũng bị tác động.

Trong buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, ông Steve Wolstenhomes - đại diện Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An thừa nhận, dịch Covid-19 lây lan mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công dự án do việc cung cấp vật liệu bị hạn chế, kể cả chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc.

“Theo kế hoạch đặt ra, quý I.2020 công ty sẽ đưa vào vận hành một phần dự án nhưng bây giờ phải chuyển sang quý II.2020, dự kiến đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động...” - ông Steve Wolstenhomes chia sẻ.

Theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, dù vấn đề trọng tâm hiện nay vẫn là chống dịch Covid -19, tuy nhiên việc chậm tiến độ chắc chắn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề như sản phẩm, điểm đến, kể cả thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp…, dù vậy để đánh giá mức độ thiệt hại đến đâu còn tùy thuộc vào thời gian chậm của dự án mà điều này phải qua dịch mới làm được.

Bà Nguyễn Thị Phương Nhung khẳng định, bên cạnh nỗ lực tập trung toàn bộ nguồn lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, ổn định tâm lý nhân viên, giữ gìn cơ cấu lực lượng nhân sự, đơn vị cũng đồng thời triển khai các chính sách, chế độ nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế như thực hành tiết kiệm, điều chỉnh thời gian làm việc để đảm bảo việc vận hành dịch vụ tốt nhất hiện nay và sau này.