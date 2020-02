Chấn chỉnh tình trạng khai khống khách Trung Quốc ở Hội An

(QNO) - Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vừa qua cơ quan chức năng phát hiện tình trạng khai khống khách Trung Quốc tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Hội An nhằm mục đích gia hạn visa cho du khách kéo dài thời gian lưu trú lại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH-TT Hội An thông tin tình hình quản lý du khách trên địa bàn. Ảnh: H.S

Vấn đề trên dẫn đến việc nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho việc quản lý khách du lịch, phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng VH-TT Hội An cho biết, trong tháng 2 đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 3 cơ sở lưu trú ở Hội An khai khống 52 khách Trung Quốc, trên thực tế lượng khách này không hề lưu trú ở các cơ sở trên cũng như không có mặt ở TP.Hội An.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL thông tin, các chủ cơ sở trên đã bị Thanh tra sở mời đến làm việc và xử lý phạt hành chính ở mức tối đa theo khung quy định.

"Nếu tình trạng này còn tái diễn, chúng tôi sẽ phối hợp với ngành công an để có các giải pháp mạnh hơn, có thể là thu hồi giấy phép kinh doanh" - ông Hồng cho hay.

Theo thống kê, đến ngày 22.2, tại TP.Hội An chỉ còn 25 khách Trung Quốc lưu trú.