Chia sẻ kinh nghiệm lưu trú an toàn

Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với Four Seasons Resort The Nam Hải vừa tổ chức đợt chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp dịch vụ lưu trú bảo đảm an toàn, góp phần ngăn ngừa, phòng chống dịch Covid-19 và thu hút khách hiệu quả.

Các doanh nghiệp dịch vụ lưu trú cùng tâm thế chuẩn bị đón làng gió mới. Ảnh: M.Q

Tại The Nam Hải, đại diện các doanh nghiệp được tham quan thực tế “quy trình dẫn dắt hệ thống quản lý phòng ngừa và chống dịch”. Qua tìm hiểu, các doanh nghiệp đã nhìn thấy thực tế kinh nghiệm phòng ngừa dịch ở The Nam Hải rất khắt khe, từ khâu đón khách, kiểm tra, bố trí nơi nghỉ dưỡng, người phục vụ, người dọn phòng, đầu bếp, pha chế…

Ông Bryan Ruch - Phó Tổng Giám đốc Four Seasons Resort The Nam Hải chia sẻ, đơn vị áp dụng quy trình an toàn mang tên “Lead with care” từ tháng 5.2020 với sự tư vấn của Johns Hopkins Medicine International dành cho 120 cơ sở của Four Seasons - The Nam Hai trên toàn cầu. Vận hành an toàn là điều bắt buộc và đơn vị phải thay đổi một số quy trình so với trước kia. Việc thực thi an toàn phải được làm đồng bộ, tại tất cả bộ phận, từ nhà hàng đến bãi biển, spa….

Với quy chuẩn của The Nam Hải hiện đang áp dụng, nếu có sự cố dịch bệnh xảy ra, cũng không bị động. Bởi biện pháp phân khu riêng biệt, tránh tiếp xúc người giữa khu này và khu khác, dễ truy tìm người tiếp xúc. Để giảm thiểu tiếp xúc giữa khách và nhân viên, The Nam Hải sử dụng lập trình “QR Code” để du khách ứng dụng trò chuyện trực tuyến. Theo đó, khách có thể tra cứu thông tin sản phẩm, dịch vụ hay có những trao đổi, yêu cầu mà không cần phải nói chuyện trực tiếp.

Sau khi tham quan thực tế, hơn 30 doanh nghiệp lớn xem đây là quy trình có thể tối ưu nhất với một số quy chuẩn dành cho khách và có thể áp dụng cho tất cả cơ sở lưu trú. Đại diện của các cơ sở lưu trú cũng đồng ý rằng vận hành tiêu chuẩn an toàn tại cơ sở lưu trú cũng là một cách tiếp thị, quảng bá hiệu quả, nhằm thu hút khách du lịch.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết: “Covid-19 là dịp để các cơ sở lưu trú thay đổi cách vận hành, nghĩ về an toàn, bền vững và trải nghiệm của khách sâu hơn. Ai cũng muốn vận hành an toàn. Nhưng làm như thế nào cho hiệu quả là cực kỳ quan trọng. Khi các doanh nghiệp đồng lòng, cùng nhau chia sẻ không chỉ vận hành an toàn mà còn bền vững, tin rằng Hội An và Quảng Nam sẽ là điểm đến được du khách lựa chọn”.