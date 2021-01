Chợ phiên làng chài Tân Thành: Sản phẩm du lịch khác biệt

Chợ phiên làng chài Tân Thành đã trở thành sản phẩm du lịch thành công ngoài mong đợi sau hơn 3 tháng hoạt động thử nghiệm, mở ra kỳ vọng về một điểm đến mới mẻ trên bản đồ du lịch Hội An.

Phiên chợ đã trở thành điểm đến văn hóa du lịch thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia.

Thiết lập thương hiệu

Ngày 28.8.2016, ông Lê Quốc Việt – chủ khách sạn Santa Sea Villa Hội An đã đăng trên trang facebook cá nhân dòng trạng thái: “Cần tham vấn xây dựng thương hiệu bãi biển Tân Thành”.

Ông Việt viết: “Lâu nay khi nghĩ đến biển ở Hội An, khách du lịch chỉ biết đến biển Cửa Đại, và gần đây là biển An Bàng. Trong đó, biển An Bàng đang “nổi như cồn” nhờ CNN bình chọn là 1 trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Tuy nhiên, có một bãi biển ở sát An Bàng mà người dân địa phương gọi là bãi biển Tân Thành, cảnh đẹp hoang sơ nhưng ít người biết đến, chỉ có Tây tránh khách Việt về đây tắm nắng”.

Kết luận, ông Việt kêu gọi cộng đồng mạng hiến kể để quảng bá biển Tân Thành. Dòng status trên nhận được khá nhiều góp ý khác nhau. Tuy nhiên, có một điều không ai nghĩ đến là chỉ sau gần 5 năm Tân Thành đã trở thành cái tên khá nổi trên bản đồ du lịch Hội An, gắn với một sản phẩm du lịch khá mới lạ: phiên chợ làng chài Tân Thành.

Ngày 26.9.2020, chợ phiên làng chài Tân Thành chính thức họp phiên đầu tiên trên đoạn đường Nguyễn Phan Vinh. Với phương châm “bán chứ không buôn”, hàng hóa trao đổi tại chợ phần lớn là hàng thanh lý, đồ cũ, đồ nhà làm, đặc sản địa phương…, trong đó đồ dùng cũ chiếm khoảng hơn một nửa. Đối tượng tham gia chủ yếu là các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch đang sinh sống và làm việc tại Hội An, kể cả người nước ngoài.

Đặc biệt, nhằm tạo sức hút du khách, một số hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí như âm nhạc, ẩm thực đường phố, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tiếng Anh giữa trẻ em với người nước ngoài… cũng được tổ chức song hành.

Đến nay đã có 14 phiên chợ được tổ chức thường xuyên vào thứ 7 hàng tuần, thu hút khoảng 12 nghìn lượt khách tham dự, tổng doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Lê Quốc Việt – thành viên Ban tổ chức chợ phiên làng chài Tân Thành, thành công lớn nhất của phiên chợ chính là giá trị du lịch và giá trị xã hội đã được đánh thức, thể hiện qua sự chia sẻ cộng đồng cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một sản phẩm du lịch mới lạ, góp phần vào sự phục hồi du lịch Hội An.

“Chỉ vài năm trước, bãi biển này còn chưa có tên gọi chính thức thì nay đã là một điểm đến mới, một cộng đồng gắn kết, hấp dẫn, có tên tuổi được khẳng định” - ông Việt chia sẻ.

Thành công ngoài mong đợi

Có thể khẳng định, hiệu quả lan tỏa của phiên chợ không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, mua bán đồ cũ mà đã trở thành điểm đến văn hóa, du lịch. Một số doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu liên kết xây dựng tour tuyến đón khách từ hai đầu đất nước đến tham quan, mua sắm, ẩm thực…

Trong buổi sơ kết 3 tháng hoạt động giữa cộng đồng doanh nghiệp Tân Thành với các cấp ngành và UBND TP.Hội An vừa diễn ra mới đây, hầu hết ý kiến đều khẳng định, mặc dù đang giai đoạn thử nghiệm nhưng phiên chợ đã thành công ngoài mong đợi, thậm chí hội đủ yếu tố để trở thành một sản phẩm OCOP 4 sao.

Bà Nguyễn Thị Vân – Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An nhìn nhận, trong tình hình du lịch vắng vẻ như hiện nay, việc tổ chức và duy trì hoạt động chợ phiên hàng tuần là sự cố gắng đáng trân trọng của cộng đồng doanh nghiệp Tân Thành. Điều này không chỉ giúp giải quyết bài toán kinh tế cho nhiều doanh nghiệp mà còn lan tỏa nhiều giá trị xã hội về bảo vệ môi trường, thu hút truyền thông, góp phần quảng bá rộng rãi thương hiệu điểm đến Tân Thành, Hội An.

Tuy nhiên, để nâng cao thương hiệu sản phẩm, chợ phiên cần được mở rộng về gian hàng, sản phẩm, nhất là không gian ra khu vực lân cận, đồng thời nâng tần suất lên 2 buổi một tuần. Phòng Kinh tế cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp du lịch Tân Thành hiện thực mục tiêu này.

Một số ý kiến cho rằng, ngoài vị trí đặc thù, sự hấp dẫn của chợ phiên là đã thể hiện được nét đặc trưng của làng chài, kết hợp với đó là các yếu tố gồm: vai trò tích cực của doanh nghiệp tiên phong; sự chân chất, mộc mạc của người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc nơi đây, điều này đã mang đến thành công ngoài mong đợi.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, nếu phát triển thêm các sản phẩm có hàm lượng văn hóa cao, nhất là các loại hình nghệ thuật, thể thao biển…, chợ phiên sẽ là điểm đến thu hút khách sau khi hoạt động du lịch trở lại bình thường. Từ đó giúp giãn khách ra xa phố cổ, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu đa dạng điểm đến Hội An thời gian tới.