Chủ động thị trường khách

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona, kinh tế du lịch hứng chịu thiệt hại là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên ngành du lịch địa phương cũng đang tính toán các giải pháp ứng phó để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại cũng như bảo vệ thương hiệu du lịch Quảng Nam.

Cần có ứng xử văn minh với khách du lịch trong thời điểm này để bảo vệ thương hiệu du lịch Hội An. Ảnh: Q.T

Kỳ vọng thị trường khách nội địa



Từ đầu tháng 2 đến nay, trước mối lo ngại về dịch bệnh corona, đã xuất hiện tình trạng hủy tour đến tham quan, lưu trú tại Hội An. Tình trạng này sẽ khiến du lịch địa phương lao đao nếu tiếp tục kéo dài.

Một trong những giải pháp tạm thời, khả thi nhất lúc này để giảm thiểu hụt hẫng nguồn khách đến Quảng Nam chính là xúc tiến thêm dòng khách nội địa. Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, từ sau Tết Nguyên đán chính quyền địa phương đã chủ động tính toán các giải pháp để kích cầu thu hút dòng khách nội địa với nhiều chương trình ưu đãi trong thời gian tới. Còn ông Trần Thái Do - Chủ đầu tư Silk Sense Hôi An River Resort cho biết: “Để khắc phục phần nào khó khăn về việc sụt giảm lượng khách trong thời điểm dịch bệnh, đơn vị đã chuẩn bị những gói kích cầu nhỏ dành cho thị trường khách nội địa, hy vọng sẽ xúc tiến thêm được dòng khách này nhất là khi mùa nắng nóng sắp quay lại”.

Hiện nay, dư địa để khai thác dòng khách nội địa của Hội An còn rất lớn. Qua thống kê, dù đứng thứ 4 toàn quốc về thu hút khách quốc tế tuy nhiên Quảng Nam - chỉ với gần 3 triệu lượt khách nội địa (năm 2019) lại đứng ngoài top 20 tỉnh, thành dẫn đầu trên cả nước về thu hút khách nội địa. Vì vậy, đây cũng là dịp để Hội An cũng như Quảng Nam làm mới sản phẩm thu hút dòng khách này. Theo ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương, nhiều đối tượng khách nội địa cũng có mức chi tiêu rất cao nên cũng cần có các giải pháp và gói sản phẩm phù hợp để thu hút họ. Điều quan trọng là phải giúp cho khách nắm chắc được thông tin về phân khúc dịch vụ lưu trú, ăn uống…

Bảo vệ thương hiệu du lịch địa phương

Trong bối cảnh dịch bệnh corona đang diễn tiến phức tạp, đâu đó đã xuất hiện một số hành động ứng xử với khách du lịch kém văn minh vừa gây bất an cho du khách vừa khiến hình ảnh du lịch địa phương bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Tại Hội An vừa rồi cũng có xuất hiện tình trạng không bán hàng cho khách Trung Quốc ở một vài quầy hàng nhỏ lẻ và lực lượng chức năng đã kịp thời chấn chỉnh. Các đơn vị du lịch cần có giải pháp ứng xử văn minh, tế nhị với khách trong thời điểm này”.

Ông Lê Thái Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam thông tin, trong thời điểm hiện nay trung bình mỗi ngày đơn vị vẫn đón hơn 1.000 khách ăn uống, lưu trú nên rất chủ động trong việc tăng cường bảo đảm sức khỏe và an toàn cho du khách. “Chúng tôi có trang bị 4 máy đo thân nhiệt bằng tay để rà soát thân nhiệt của du khách ngay từ khi đến điểm tham quan tại Silk Village. Cạch đó, chuẩn bị sẵn khu vực cách ly y tế để kiểm tra, giám sát sức khỏe du khách một cách văn minh nên du khách hoàn toàn ủng hộ” - ông Vũ nói. Chị Hà Thị Diệu Viên - quản lý Silk Sense Hội An River Resort cho biết, ngoài việc trang bị khẩu trang phòng hộ, đơn vị đã tổ chức cho nhân viên tập thể dục tập thể để tăng cường sức khỏe, tạo không khí thoải mái, lạc quan khi đón tiếp khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, việc tổ chức đón tiếp du khách nồng hậu không phân biệt quốc tịch trong thời điểm hiện tại sẽ giúp ích rất nhiều cho việc lan tỏa thương hiệu Hội An cũng như Quảng Nam hơn nữa trong mắt bạn bè quốc tế là một điểm đến an toàn, thân thiện.