Có nên mở cửa đón khách du lịch trở lại?

(QNO) - Sáng 24.4, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn ra thông báo sẽ đón khách du lịch trở lại sau hơn 1 tháng tạm ngừng hoạt động. Đây cũng là điểm tham quan đầu tiên ở Quảng Nam mở cửa đón khách khi dịch bệnh trên cả nước bắt đầu tạm lắng.

Khu đền tháp Mỹ Sơn dự kiến mở cửa đón khách trở lại vào ngày 28.4. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, dự kiến ngày 28.4 tới, đơn vị mở cửa đón khách trở lại sau quãng thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Mục đích chủ yếu khởi động tạo không khí cho điểm đến.

“Mặc dù khách quốc tế trên địa bàn tỉnh hiện không còn nhiều, trong khi Mỹ Sơn không phải là điểm đến ưa thích của khách nội địa, nhưng chúng tôi vẫn quyết định mở cửa để “làm nóng” Mỹ Sơn. Ngay ngày 24.4 chúng tôi gửi thông báo mở cửa đến các công ty lữ hành, lưu trú trong và ngoài tỉnh” - ông Phan Hộ cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL nói việc mở cửa đón khách tham quan hiện nay do các cơ quan quản lý trực tiếp quyết định. Nếu thấy an toàn và công tác phòng chống dịch đảm bảo thì tỉnh cho phép mở cửa. Sở cũng ủng hộ mở cửa trở lại nhưng phải từ từ, không ào ạt, trước mắt phục vụ khách nội tỉnh và khách nội địa (nhưng không đến từ các vùng có nguy cơ cao).

“Trong các văn bản của tỉnh đã ghi rõ, cái gì không có trong quyết định tạm dừng thì được hoạt động, nhưng hoạt động thế nào thì do cơ quan quản lý trực tiếp quyết định. Ví dụ, với khách sạn là do chủ khách sạn quyết định, còn với Khu đền tháp Mỹ Sơn thì do UBND huyện Duy Xuyên quyết định, miễn sao đảm bảo an toàn” - ông Hồng dẫn giải.

Dù vậy theo ông Nguyễn Thanh Hồng, hiện tại sở cũng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc mở cửa đón khách du lịch. Có thể tuần sau trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, sở sẽ có hướng dẫn cụ thể. Còn trước mắt Mỹ Sơn cũng như các điểm khác muốn mở cửa phải xây dựng biện pháp, kế hoạch chặt chẽ đảm bảo an toàn trong quá trình đón khách.

Theo ông Phan Hộ, đơn vị sẽ tuân thủ các quy định về chống dịch như bắt buộc khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giới hạn các hoạt động ngoài trời như khống chế số lượng khách xem văn nghệ, trung chuyển… nhằm giữ không gian và khoảng cách an toàn.

Phố cổ Hội An vẫn chưa mở cửa đón khách trở lại. Ảnh: KHÁNH LINH

Liên quan đến việc mở cửa đón khách tham quan, tại TP.Hội An, bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An thông tin, thời điểm này thành phố vẫn chưa có kế hoạch mở cửa tham quan phố cổ, mặc dù đơn vị đã có văn bản gửi UBND thành phố.

“Sở VH-TT&DL cũng đã đề nghị Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An xây dựng kế hoạch mở cửa đón khách nhưng khi xin ý kiến UBND thành phố thì nhận trả lời chưa được: thứ nhất vì dịch bệnh mới tạm ổn, thứ hai chưa có khách nên phải từ từ” - bà Cẩm nói.

Tuy nhiên, một số ý kiến doanh nghiệp cho rằng, việc mở cửa du lịch hiện tại là phù hợp, xem như bước đệm khuếch trương điểm đến. Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn - Chủ tịch Chi hội Lữ hành Quảng Nam, dù hiện tại khách du lịch chưa có, nhất là khách quốc tế do Chính phủ chưa cho nhập cảnh, nhưng không phải vì thế mà đóng băng hoạt động du lịch. Thay vào đó càng nên mở cửa nhằm khởi động và tạo tiếng vang cho điểm đến, đặc biệt các công ty lữ hành sẽ dựa vào đó để có cơ sở giới thiệu thu hút khách.

“Bây giờ các hoạt động du lịch dường như “ngủ đông” rồi nên cần mở cửa trở lại. Tất nhiên, việc mở cửa phải theo lộ trình, chậm rãi vì dịch bệnh Covid-19 vẫn trong giai đoạn diễn biến phức tạp” - ông Tuấn đề xuất.